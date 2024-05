Chi è Walter Dominguez, il dilettante uruguaiano convocato in nazionale dal “Loco” Bielsa

Mai banale, amato al punto da avere – ancora in vita – già uno stadio dedicato, ovvero l’impianto dove il Newell’s Old Boys gioca le sue gare casalinghe, addirittura indicato come uno dei più grandi tecnici del calcio moderno. Ma anche mal sopportato per quel suo modo di fare incline a non scendere mai a compromessi, per il suo essere ribelle ed eccentrico. Marcelo Bielsa non viene mai meno a quel soprannome di “El Loco”, il pazzo, come d’altronde spesso sono i visionari che riescono a scorgere qualcosa invisibile ai più. Dopo il fossato scavato attorno al capo di allenamento per non far sbirciare ai giornalisti gli allenamento del Cile di cui era ct, dopo le dimissioni lampo date alla Lazio a poco più di 24 ore dal suo annuncio a nuovo tecnico o la pretesa che i giocatori del “suo” Leeds pulissero la spazzatura del centro sportivo per tre ore, arriva la convocazione di un dilettante nella nazionale dell’Uruguay, di cui Bielsa è commissario tecnico.

L’ultima “perla” – in ordine di tempo – di una carriera costellata di coup de théâtre? Probabilmente sì, ma con opportuni distinguo. Perché la Celeste al momento è “corta” nel reparto offensivo visti gli impegni con i rispettivi club dei giocatori attualmente impiegati, in campo tra Copa Libertadores, Copa Libertadores e competizioni europee. E perché Walter Dominguez, professione attaccante, in fondo ha dimostrato nei tornei che ha disputato di essere un’autentica macchina da gol: ne ha realizzati 57 in 39 partite, trascinando la Juventud Soriano – formazione militante nel campionato regionale di Soriano, più o meno l’equivalente di un girone di Eccellenza italiano – alla conquista della Copa Nacionale de Selecciones, il trofeo più importante che un club non professionistico può mettere in bacheca.

Dominguez ha 24 anni, si è detto “sorpreso e felice” della chiamata che gli permetterà di vivere un’esperienza unica nel suo genere. Sarà nel roster dell’Uruguay che affronterà in amiichevole Costa Rica e Messico all’inizio del prossimo mese, prima di imbarcarsi nell’avventura della Copa America, che scatterà la seconda metà di giugno. Ci sarà anche Dominguez nella spedizione? Difficile dirlo, in considerazione della concorrenza nonché della presenza di senatori come Cavani e Suarez i quali potrebbero anche essere inseriti per portare il loro contributo di esperienza alla selezione. Ma qualora Bielsa decidesse di varare un Uruguay rinnovato e meno legato al recente passato, al momento della stesura dell’elenco finale potrebbe anche esserci qualche clamorosa sorpresa. E se son rose...