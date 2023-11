Perché il Napoli ha scelto Mazzarri

La brevissima era Garcia si è già conclusa, ora tocca a Walter Mazzarri tornare a Napoli dieci anni dopo, raccogliere i cocci e puntare i due obiettivi stagionali: il quarto posto in campionato, torna a lottare per lo scudetto è molto complicato, e andare avanti il più possibile in Champions League con il pass per gli ottavi che è già quasi in tasca.

Walter Mazzarri nuovo allenatore del Napoli, i perché della scelta

La scelta di De Laurentiis è a tutti gli effetti una scommessa, ma alla base ci sono delle motivazioni che hanno permesso a Mazzarri di battere la concorrenza di Tudor. La prima è contrattuale con il tecnico livornese che ha accettato i sette mesi proposti a circa un milione di euro senza nessun vincolo per la prossima stagione, mentre Tudor avrebbe accettato solo una accordo che gli avrebbe permesso di avere almeno un'opzione per il 2024-2025. Mazzarri in questi sette mesi si rimetterà in gioco e proverà a far ridecollare la sua carriera.

Per De Laurentiis è l'accordo perfetto perché da giugno potrà far ripartire un Napoli tutto nuovo, probabilmente senza Mazzarri ed Osimhen, con un tecnico che sarà vagliato con attenzione per non sbagliare ancora, a meno che l'attuale allenatore non compia qualche impresa talmente importante da meritarsi la riconferma. A favore di Mazzarri ha giocato poi il fatto di conoscere molto bene la piazza e di avere grande esperienza in Italia.