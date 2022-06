Tutti pazzi per Gnonto: i club che seguono la nuova promessa del calcio italiano

Un primo impatto da sogno, con il perfetto assist per Pellegrini che ha permesso agli azzurri di sbloccare il risultato nella gara contro la Germania, poi terminata sul punteggio di 1-1. Wilfried Gnonto, attaccante classe 2003 dello Zurigo, ha subito lasciato il segno nella sua prima apparizione in Nazionale, tanto da candidarsi come uno dei punti fermi del nuovo ciclo della formazione di Roberto Mancini. La sua rapidità, la sua capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno e la sua sana sfrontataggine non sono passate inosservate a numerosi club, che soltanto adesso hanno scoperto le qualità dell'esterno di origini ivoriane, affermatosi in Svizzera dopo l'esperienza alla Primavera dell'Inter.

Gnonto, tutti i club interessati

Su Gnonto, infatti, hanno messo gli occhi numerose formazioni del nostro campionato, a partire dal Sassuolo, deciso a puntare su di lui in caso di partenza di Giacomo Raspadori. Ma la stellina del Zurigo è osservata anche dal neopromosso Monza di Silvio Berlusconi, intenzionato ad allestire fin da subito una squadra che possa essere competitiva anche nel massimo campionato. Sullo sfondo, poi, ci sarebbero anche Fiorentina, Roma, Torino e Verona, pronte a fare un tentativo nelle prossime settimane.

Ma Gnonto piace, e tanto, anche all'estero, dove può vantare numerosi estimatori. Tra i club più interessati a lui ci sarebbero Psv Eindhoven ed Ajax, ma uno sguardo interessato lo avrebbero gettato anche Friburgo e Anderlecht. Insomma, Gnonto, in appena mezz'ora di gioco con la maglia azzurra, ha saputo catturare l'attenzione di moltissime società, italiane e non.