Wilfried Gnonto: chi è il nuovo talento dell'Italia

Un gran talento, poco ma sicuro. Wilfried Gnonto, 18 anni, debutta in Nazionale e accende Italia-Germania. Il baby attaccante, nato a Verbania il 5 novembre 2003, gioca in Svizzera con lo Zurigo. A Bologna viene gettato nella mischia dal ct Roberto Mancini e lascia subito il segno. Accelerazione sulla fascia destra e cross al centro per il gol di Lorenzo Pellegrini: esordio azzurro e subito assist per il teenager di origine ivoriana, niente male. "Sapevo che Kehrer era già ammonito, quando ho ricevuto la palla non ho pensato ad altro. Ero deciso a scartarlo e quel pallone lì è la cosa più difficile per un portiere e un difensore. Se sei un attaccante devi fare la differenza e oggi ci sono riuscito", dice alla Rai. Gnonto è un talento italiano che sta sfondando all'estero. Dal 2012 è entrato nel mondo Inter, dove è rimasto per 8 anni. Dal 2020 gioca in Svizzera, nell'ultima stagione ha firmato 8 reti con la maglia dello Zurigo. In azzurro è un pilastro dell'Under 19, con 5 gol in 10 presenze. Ora, si affaccia tra i grandi con ambizioni e qualità.

"Sono venuto in Nazionale per lo stage, mi sto godendo ogni momento e sto cercando di sfruttare ogni istante", aggiunge Gnonto, ragazzo umile e che ha studiato al liceo classico (scelta non comune tra i calciatori). "Devo tutto ai miei genitori", racconta: papà operaio, mamma cameriera. "Mi piaceva molto il latino", racconta prima di descrivere la prima svolta della carriera. "Ero all'Inter, conoscevo tutti. Ho scelto di lasciare l'Inter e andare a Zurigo per giocare di più. A questa età bisogna giocare e io ho deciso di affrontare un grande rischio. Ero all'Inter, a casa mia, però ad un certo punto bisogna prendere una decisione anche difficile", spiega. A Wembley, dove l'Italia ha perso 3-0 contro l'Argentina, ha cercato invano una foto con Leo Messi: "Sono stato un’ora davanti allo spogliatoio, ma niente...".

Wilfried Gnonto è dunque soprattutto la dimostrazione che i giovani italiani interessanti ci cono eccome, e che se un talento nostrano non trova spazio in serie A o in serie B, fa benissimo a cercare fortuna all'estero. La Nazionale ringrazia. Esordio a 18 anni passando direttamente dall'under19 ed assist per Pellegrini dopo 6 minuti. Come inizio non c'è male.