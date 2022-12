La Juventus per riprendersi il secondo posto nel girone, la Roma a caccia del punto necessario per staccare aritmeticamente il biglietto per i quarti di finale. Oggi e domani, venerdì, torna la Uefa Women's Champions League con la quinta e penultima giornata della fase a gironi. Dopo aver vinto lo scontro diretto in Serie A proprio contro la Roma capolista, le campionesse d'Italia giocano allo Stadium (oggi alle 18.45, diretta su DAZN) contro lo Zurigo già eliminato con l'obiettivo di portare a casa tre punti fondamentali per poi presentarsi allo scontro diretto in Francia contro il Lione che, a quel punto, sarebbe decisivo per l'accesso tra le prime otto d'Europa. Nell'altra sfida del girone, invece, l'Arsenal riceve proprio il Lione con una vittoria delle Gunners che, con una contemporanea vittoria della Juventus, riporterebbe le bianconere al secondo posto dopo la sconfitta di una settimana fa a Londra.

Domani, venerdì 16 dicembre, allo stadio 'Francioni' di Latina, la Roma ha invece un appuntamento con la storia: alle 18.45 (DAZN), le giallorosse ricevono le austriache del St.Pölten, già battute nella gara di andata in Austria. Alla squadra di Alessandro Spugna, seconda nel Gruppo B alle spalle del Wolfsburg - unica squadra già qualificata ai quarti - basta un pareggio per raggiungere un risultato straordinario. Con il punto, infatti, la Roma sarebbe irraggiungibile in virtù del vantaggio nello scontro diretto.



Women's Champions League, Juventus e Roma in campo: dove vedere le partite in tv e in streaming



Gruppo C - Quinta giornata

JUVENTUS-Zurigo (giovedì 15 dicembre, 18.45, diretta su Dazn)

Arsenal-Lione (giovedì, 21)

Classifica: Arsenal 10; Lione 7; JUVENTUS 5; Zurigo 0



Gruppo B - Quinta giornata

Roma-St.Pölten (venerdì, 18.45)

Wolfsburg-Slavia Praga (venerdì 16 dicembre, ore 21, diretta su Dazn)

Classifica: Wolfsburg 10, ROMA 7; St.Pölten 4; Slavia Praga 1