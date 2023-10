Women's Champions League, la Roma qualificata ai gironi

Tre gol all'andata, altri sei al ritorno. La Roma, per la seconda stagione consecutiva, stacca il biglietto per la fase a gironi della UEFA Women's Champions League. Al 'Tre Fontane', che ha ospitato anche la gara di ritorno del secondo turno preliminare contro le ucraine del Vorskla (che, formalmente, risultavano in casa), la squadra di Alessandro Spugna ha vinto 6-1 bissando il 3-0 di una settimana fa.

Dopo il gol di Viens nel primo tempo e dopo il momentaneo pareggio di Kozlova a inizio ripresa, sono arrivate la rete di Latorre (56'), la doppietta di Di Guglielmo (58' e 68') e due autogol di Kotyk (83' e 88'). Nel secondo tempo, gioia anche per l'esordio della classe 2006 Giada Pellegrino Cimò, protagonista nelle Nazionali giovanili. Venerdì alle 13 (diretta sul sito UEFA) a Nyon sono in programma i sorteggi della fase a gironi, con la Roma che - così come accaduto nella passata stagione - spera di centrare l'accesso ai quarti di finale.

Il calendario stagionale della UEFA Women's Champions League



Fase a gironi

Giornata 1: 14/15 novembre

Giornata 2: 22/23 novembre

Giornata 3: 13/14 dicembre

Giornata 4: 20/21 dicembre

Giornata 5: 24/25 gennaio

Giornata 6: 30/31 gennaio

Sorteggio quarti e semifinali

6 febbraio, Nyon

Quarti di finale

Andata: 19/20 marzo

Ritorno: 27/28 marzo

Semifinali

Andata: 20/21 aprile

Ritorno: 27/28 aprile

Finale (San Mamés, Bilbao)

25 maggio