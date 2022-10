Women's Champions League: i gironi di Juventus e Roma

Lione, Arsenal e Zurigo per la Juventus, Wolfsburg, Slavia Praga e St. Pölten per la Roma. Questo l’esito del sorteggio della UEFA Women’s Champions League che si è svolto oggi a Nyon. Per la prima volta, l’Italia porta due squadre alla fase a gironi, composta da 16 squadre divise in quattro raggruppamenti da quattro formazioni ciascuno. Come nelle ultime due edizioni (la prima delle quali con il vecchio format della competizione), le campionesse d’Italia (che partivano dalla terza fascia e nel preliminare hanno superato le danesi del Køge) trovano il Lione, affrontato nel marzo scorso nei quarti di finale e che, successivamente, avrebbe conquistato la Champions League proprio allo Juventus Stadium in finale contro il Barcellona. Con Juve e Lione, ci sono anche l’Arsenal (allenato in passato dall’attuale tecnico bianconero, Joe Montemurro, e in cui gioca anche la svedese Lina Hurtig, fino a qualche settimana fa a Torino) e le svizzere dello Zurigo. Per la Roma di Alessandro Spugna, reduce dalla qualificazione ai danni dello Sparta Praga, si tratta invece di un esordio assoluto: le giallorosse, che erano inserite nella quarta fascia del sorteggio, hanno pescato le tedesche del Wolfsburg (semifinaliste lo scorso anno e avversarie nel girone della Juve), le ceche dello Slavia Praga – ci sarà quindi un nuovo viaggio in Repubblica Ceca – e le austriache del St. Pölten.

La fase a gironi della UEFA Women’s Champions League inizierà tra il 19 e il 20 ottobre con la prima giornata: la finale, invece, si giocherà il 3 o il 4 giugno ad Eindhoven, nei Paesi Bassi.

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2022-23: i gironi



Gruppo A: Chelsea, PSG, Real Madrid, Vllaznia

Gruppo B: Wolfsburg, Slavic Praga, St. Pölten, ROMA

Gruppo C: Lione, Arsenal, JUVENTUS, Zurigo

Gruppo D: Barcellona, Bayern Monaco, Rosengard, Benfica

WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE 2022-23: le date



Fase a gironi

Giornata 1: 19/20 ottobre

Giornata 2: 26/27 ottobre

Giornata 3: 23/24 novembre

Giornata 4: 7/8 dicembre

Giornata 5: 15/16 dicembre

Giornata 6: 21/22 dicembre

Sorteggio quarti di finale e semifinali

20 gennaio, Nyon

Quarti di finale

Andata: 21/22 marzo

Ritorno: 29/30 marzo

Semifinali

Andata: 22/23 aprile

Ritorno: 29/30 aprile

Finale (PSV Stadion, Eindhoven) 3 o 4 giugno