Wout Weghorst, chi è l'attaccante dell'Olanda che ha fatto tremare l'Argentina

C'è un altro eroe in questo Mondiale 2022 in Qatar. Si chiama Wout François Maria Weghorst e la sua doppietta ha permesso all'Olanda di agguantare al 101esimo minuto il pareggio contro l'Argentina che è valso agli orange i tempi supplementari.

Weghorst è stato la dimostrazione di come il suo ct, Louis van Gaal, abbia meritato davvero il soprannome di "Santone" per la sua capacità di saper leggere le partite. Entrato al 78'esimo minuto Weghorst, classe 1992, in prestito in Turchia dal Burnley e del quale si era parlato per un possibile interessamento dell'Inter e della Roma, è entrato subito nel vivo di questo quarto di finale.

All'83'esimo avventantosi su un cross dalla trequarti destra con un colpo di testa beffava Martinez. Il vero colpaccio, però, lo realizza al 101esimo minuto. Punizione dal limite per l'Olanda, l'ultima occasione prima dell'eliminazione. Gakpo sulla palla, schema chiamato dalla panchina dal ct Van Gaal e goal di Weghorst: 2-2, la partita è riaperta e si va ai tempi supplementari.

Weghorst è una prima punta molto forte fisicamente e, come dimostrato anche oggi, dotata di un grande cinismo sottoporta. Fa salire la squadra con le sue capacità di rifinitura e sfrutta alla grande i suoi 197 cm di altezza. Dal 2016 al 2018 è protagonista nel campionato olandese con la maglia dell'AZ Alkmaar prima di passare al l Wolfsburg, in Germania, per 10 milioni di euro.

Nel gennaio del 2022, dopo tre stagioni e mezza in Germania, viene acquistato dagli inglesi del Burnley per circa 13 milioni di euro. In Premier ha realizzato solo 2 gol in 20 partite prima di essere ceduto in prestito al Besiktas. Ha esordito in nazionale nel 2018 dove vanta anche il record di calciatore di movimento più alto ad aver mai indossato la maglia della nazionale. La sua prima rete con la maglia della nazionale l'ha segnata il 6 giugno del 2021.

Fino all'età di ventitré anni Weghorst, che ha due figlie, ha studiato prima economia aziendale e poi giornalismo. Questa sera, venerdì 9 dicembre, ha fatto sognare tutta l'Olanda e ha fatto tremare l'Argentina. Dopo aver dato un contributo fondamentale per conquistare i supplementari, ha messo a segno anche il suo calcio di rigore, contribuendo a una eliminazione a testa altissima. Resta un unico interrogativo: cosa avrebbero fatto gli olandesi con Wout Weghorst in campo dal primo minuto?