Yann Aurel Bisseck, chi è il nuovo gigante della difesa dell'Inter

Tutto fatto per l'approdo di Yann Aurel Ludger Bisseck all'Inter. I nerazzurri, nelle scorse ore, hanno infatti trovato l'accordo con l'Aarhus per l'acquisto del cartellino del difensore tedesco: al club danese, complessivamente, andranno sette milioni più 500mila euro di bonus, con il pagamento che avverrà in tre rate e non in due come previsto inizialmente dalla clausola rescissoria. Nell'operazione, inoltre, è stato inserito anche il 5% sulla futura rivendita del giocatore.

Il profilo

Nato a Colonia il 29 novembre 2000, Yann Aurel Ludger Bisseck proviene da una famiglia di origini camerunesi. Cresciuto nel settore giovanile del Colonia, ha fatto il proprio esordio in prima squadra il 26 novembre 2017 in occasione del match di Bundesliga contro l'Herta Berlino, perso dalla sua squadra per 2-0, divenendo il calciatore più giovane ed esordire nel massimo campionato tedesco. Nel gennaio 2019 è passato in prestito all'Holstein Kiel, esperienza macchiata da un serio infortunio al piede. Successivamente Bisseck, che fa della forza fisica una delle sue armi migliori (il tedesco è alto 196 centimetri per oltre 80 kg di peso), ha indossato, sempre in prestito, le maglie di Roda (in Olanda) e Vitoria Guimares (in Portogallo).

Nel 2021, per lui, è arrivato il trasferimento in prestito all'Aarhus, formazione con la quale, nella prima stagione, ha collezionato complessivamente 33 presenze. Il club danese decide quindi di riscattarlo per 650mila euro, con il tedesco, che può giocare sia in una difesa a quattro che in una difesa a tre, che è diventato punto fermo della retroguardia della squadra.