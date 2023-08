Chi è Yerry Mina, centrale colombiano prossimo all'approdo alla Fiorentina

Nel folto drappello degli svincolati, era un nome rimasto piuttosto sottotraccia. Colpa di un presente non all’altezza del recente passato, fatto di top team e trasferimenti milionari, che ora lascia il posto ad un futuro che ha un solo obiettivo: il riscatto. Yerry Mina, che vestirà il prossimo anno la casacca della Fiorentina, approderà in Toscana con la piena consapevolezza di poter essere, nuovamente, un difensore di caratura assoluta, etichetta che gli era stata apposta non più tardi di cinque anni fa, dopo il suo trasferimento al Barcellona. La carriera del difensore colombiano, ventinove anni il prossimo 23 settembre, ha cominciato in fondo la fase di rullaggio proprio a gennaio del 2018, con l’addio al Sudamerica (dove aveva militato nella massima serie del suo paese con Deportivo Pasto e Santa Fe) e l’approdo nella Liga nella rosa del club blaugrana, che versò oltre undici milioni nelle casse del Palmeiras per fargli attraversare l’Oceano blinandolo con una clausola rescissoria di 100 milioni di euro.

La Coppa del Mondo del 2018 costituisce l’autentico decollo: tre reti in tre gare con la nazionale colombiana (stoppata negli ottavi di finale ai rigori dall’Inghilterra), e valigie nuovamente pronte. Destinazione Liverpool, sponda Everton, che lo preleva per la cifra di 40 milioni di sterline. L’impatto con la Premier League non è semplice: la prima stagione salta praticamente quattro mesi di partite per infortunio, trova adeguata continuità di utilizzo nella seconda e nella terza, per poi finire indietro nelle gerarchie nell’ultimo biennio, complici ancora una volta i problemi fisici. Noie muscolari alla coscia lo mettono k.o. sin da ottobre nel campionato 2021/2022 dove scenderà in campo per appena 923, mentre in quello successivo salta praticamente tutta la parte pre-Qatar per una problematica alla caviglia. Rientra, da titolare, nel finale, riabbracciando anche la nazionale dei Cafeteros, con la quale scende in campo – da titolare – nell’amichevole vinta 2-0 contro la Germania a fine giugno.

Alto quasi 195 centimetri, in possesso di una buona tecnica individuale, Mina eccelle nel gioco aereo anche in fase offensiva, cosa testimoniata dai quasi 40 gol messi a segno in carriera, nonché dal record eguagliato di 3 gol in una sola fase finale di un Mondiale timbrati da un difensore, al pari dei tedeschi Paul Breitner e Andreas Brehme. Da capire, ora, se il suo ingaggio escluderà quello di un altro difensore centrale (sul taccuino erano appuntati i nomi, nell’ordine, di Sutalo e Murillo) diventando a tutti gli effetti l’erede di Igor partito per l’Inghilterra, o diventerà alternativo a quelli già presenti in organico e ad un altro pari ruolo che arriverà. Senza escludere l’ipotesi di una partenza di Martinez Quarta – monitorato da alcuni club della Liga – di cui prenderà il posto lasciando libero lo slot per un altro centrale.