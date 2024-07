Yoctoit Silver Sponsor anche nella stagione 24/25

“YoctoIT, una delle aziende leader nel settore delle soluzioni IT, è entusiasta di annunciare il rinnovo della partnership con AC Monza, confermandosi Silver Sponsor per la stagione 2024/25. Questa rinnovata collaborazione sottolinea l'impegno reciproco verso l'eccellenza e l'innovazione, ingredienti fondamentali per entrambi i brand. La collaborazione tra YoctoIT e AC Monza...