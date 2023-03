Benalouane perde la testa: pugno ad un tifoso e serata in questura

Post-partita movimentato al termine del match tra Piacenza e Novara, valevole per la trentaquattresima giornata di Lega Pro. Il difensore della formazione ospite, Yohan Benalouane, ha infatti colpito con un pugno un tifoso della squadra emiliana, poi portato in ospedale e medicato con dieci punti di sutura all'arcata sopraccigliare. In base alle prime ricostruzioni, un gruppo di supporters biancorossi avrebbe avvicinato nel parcheggio dello stadio prima il presidente del club piemontese e successivamente il calciatore franco-tunisino: sarebbero volate parole grosse, tra cui anche insulti razzisti all’indirizzo di Benalouane che ha reagito colpendo un tifoso. Sul posto sono quindi intervenute le Forze dell’Ordine per riportare la calma ed anche per accompagnare in questura per accertamenti il difensore, rilasciato poi in tarda serata.

Sulla vicenda è intervenuto, mediante una nota stampa, il direttore generale del sodalizio piemontese, Michelangelo Vitali: “Ogni forma di violenza, in campo e fuori, è sempre inaccettabile e da condannare a priori – si legge nel comunicato – ma quanto accaduto allo stadio Garilli nel post gara di Piacenza-Novara non può trovare giustificazione alcuna. Al termine del match il presidente Massimo Ferranti è stato accerchiato e aggredito verbalmente da un gruppo di tifosi locali all’uscita dallo stadio. Gli stessi tifosi, non contenti, hanno poi aggredito anche due calciatori del Novara FC, recando offese personali ad uno di essi con epiteti di natura razzista e spintonandolo più volte, il tutto senza alcun controllo da parte degli organi preposti che dovrebbero tutelare la sicurezza delle parti coinvolte nell’evento. Il calciatore, spaventato, ha reagito per tutelare la propria incolumità. Il Club azzurro non giustifica la reazione del calciatore, la violenza è sempre una risposta sbagliata, figlia però di una gestione del piano sicurezza inadeguata per un evento pubblico, che ha permesso che frange estremiste di tifosi locali entrassero a contatto diretto con i calciatori e i dirigenti della squadra ospite. È inaccettabile che venga messa a repentaglio la sicurezza di tesserati e dirigenti e ci auguriamo che episodi del genere non si verifichino mai più”.

Yohan Benalouane, che compirà domani 36 anni, è una vecchia conoscenza del calcio italiano, avendo lungamente militato in Serie A con le casacche di Cesena, Parma, Atalanta e Fiorentina. Cresciuto calcisticamente parlando nelle fila del Saint-Etienne con cui ha incominciato la carriera da professionista in Ligue 1, ha vestito anche la casacca dei Leicester City in Premier League e quella del Nottingham Forest nel torneo cadetto britannico. Benalouane ha fatto ritorno in Italia questa estate, dopo un biennio in Grecia nell’Aris Salonicco: con gli azzurri in questa stagione ha finora totalizzato 20 presenze con due reti, indossando anche – proprio in occasione della gara di andata contro il Piacenza dello scorso novembre – la fascia di capitano del Novara. Nel suo palmares figurano anche alcune presenze con la nazionale tunisina, con cui ha partecipato ai Mondiali del 2018.