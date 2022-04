Youth League, oggi la semifinale Juventus - Benfica: dove vederla in tv o in streaming

La Juventus Primavera ad un passo dal sogno. I giovani bianconeri di mister Bonatti oggi pomeriggio alle 14 a Nyon giocano la loro prima semifinale della storia, contro il Benfica. In palio c'è un'altra pagina di storia, la più bella: andare in finale della "Champions dei giovani". I bianconeri non sono mai arrivati finora così vicini alla conquista del titolo europeo giovanile. Adesso invece sono nel bel mezzo del loro sogno, che diventa concreto con la partecipazione alla Final Four che si giocherà al Colovray Sports Centre di Nyon, quartier generale dell'Uefa.

Oggi pomeriggio sfida al Benfica, contro un club che a livello giovanile da anni è nell'elite mondiale del calcio. L'altra semifinale (che si disputerà oggi alle 18) è Atletico Madrid-Salisburgo.



Probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Senkò; Savona, Muharemovic, Nzouango-Bikien, Turicchia; Mulazzi, Miretti, Bonetti, Iling; Soulé, Chibozo. All. Bonatti.

BENFICA (4-3-3): Soares; Esteves Baptista, Araujo, Pereira, Rodrigues; Neto, Jevsenak, Ndour; Costa Santos, Semedo, Moreira. All. Castro.

ARBITRO: Allard Lindhout (Ola).

Dove vederla in tv o in streaming

La semifinale di Youth League Juventus-Benfica in programma oggi, venerdì 22 luglio, alle 14, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Football (203) e in streaming su SkyGo e Now TV.