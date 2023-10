La sedicente fonte di Corona: "Su Zalewski ho inventato tutto"

"Su Zalewski mi sono inventato tutto". A parlare, in un'intervista al "Cerbero podcast" condotto da Mr. Marra, è un uomo con il volto coperto che sostiene di essere la fonte di Fabrizio Corona. E che sul calciatore della Roma non ha dubbi: con il caso scommesse l'esterno giallorosso non ha nulla a che fare. Zalewski era stato tirato in ballo proprio dall'ex re dei paparazzi, ma ora la presunta fonte smentisce tutto.

"L'informazione è fasulla, non ho nessuna prova, parlo completamente a vanvera. Cosa speravo? Mi aveva detto che ci saremmo visti a Roma e avremmo parlato del compenso, 20mila euro per un’informazione senza arte né parte. Ho accettato perché in difficoltà economica. Ma ho capito che è immorale". Al momento l'identità della fonte di Corona resta ignota. E dunque non è possibile sapere se l'uomo che parla nel podcast sia davvero la sedicente "gola profonda". Certo è che il nome di Nicola Zalewsi non risulta nel registro negli indagati. Non solo. Contro di lui, come abbiamo già avuto modo di scrivere, non è stato trovato nessun elemento che lo lega al caso scommesse.

