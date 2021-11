Zambo Anguissa si è preso il Napoli: pronto il riscatto a prezzo di saldo

Tre mesi di ricerche, forse anche di più, poi l’accelerata per un colpo a sorpresa. Che il Napoli in estate cercasse un centrocampista centrale con determinate caratteristiche, grande fisicità e quantità, non era certo un mistero e forse anche questo ha complicato i piani di Giuntoli. Il dirigente azzurro ha sondato varie piste, ma allla fine, proprio quando il mercato volgeva al termine, ha pescato dalla sua lista Zambo Anguissa.

Da oggetto misterioso a leader: la storia di Zambo Anguissa al Napoli

Un nome a sorpresa che probabilmente ai tifosi e a qualche addetto ai lavori ha fatto anche storcere il naso. Può essere un giocatore del Fulham, squadra di Serie B inglese, il tassello che manca a Spalletti per completare il suo undici? La domanda era leggitima a dire il vero, ma ogni dubbio è stato spazzato via appena Anguissa ha messo piede in campo, in una gara non proprio qualunque. L’esordio del nuovo acquisto è infatti arrivato al Maradona contro la Juventus, la partita delle partite, in cui il giocatore non solo non ha tremato ma ha trascinato i suoi alla vittoria.

Con un battesimo del genere il resto è stato quasi naturale, Spalletti lo ha messo in campo quattordici volte tra campionato ed Europa League, sempre titolare in Serie A, dove è uscito dal campo prima della fine solo due volte, mentre nelle competizione continentale una volta è partito dalla panchina, più per rifiatare che per particolari motivi tecnici.

Il Napoli riscatta Anguissa subito

Ora è tempo di pensare al fututro perché il cartellino di Anguissa non è tutto nelle mani del Napoli. Il venticinquenne è in prestito e il diritto di riscatto è fissato a 15 milioni a fine stagione. Giuntoli e De Laurentiis però hanno fretta, non vogliono aspettare e secondo i rumors delle ultime ore sarebbero pronti a versare subito la quota al Fulham in modo da acquistarlo già a gennaio. Il piano è questo e dovrebbe essere concluso, anche perché la cifra investita è molto bassa visto il livello delle prestazioni del centrocampista. Secondo il sito specializzato transfermarkt Zambo Anguissa dopo appena due mesi in Italia vale già 25 milioni, un vero e proprio affare per il Napoli.