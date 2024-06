Zaniolo all'Atalanta, un'altra operazione rilancio per Gasperini

L'esilio sta per finire, Zaniolo è pronto a dire sì all'Atalanta, in netto vantaggio secondo gli ultimi rumors sulla Fiorentina. Dopo le esperienza all'Aston Villa e al Galatasaray, che detiene ancora il suo cartellino, il fantasista ex Roma potrebbe ripartire da Bergamo per dare una sterzata ad una carriera partita lanciatissima e ora in fase di arresto. Con lui la Dea spera di trovare l'uomo che spacca le partite, il giocatore che salta l'uomo e imbecca la punta, insomma quello che doveva essere Boga e non è stato, quello che oggi è Lookman.

Il nigeriano però non basta per tre competizioni e così Zaniolo (che dovrebbe arrivare in prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato intorno ai 22 milioni) è diventata una priorità sul mercato per rinforzare una attacco che l'anno prossimo potrebbe quindi essere così composto: Scamacca, Lookman, De Ketelaere, Zaniolo, Touré e all'occorrenza uno tra Pasalic e Koopmeiners, con l'olandese che per ora non ha ricevuto grandi offerte.

Zaniolo è una scommessa di quelle che a Bergamo sanno come vincere. Gli infortuni lo hanno limitato e non poco, ma il talento è cristallino e se non fosse arrivato un altro stop fisico sarebbe andato agli Europei. Sa giocare sia sull'esterno che nel cuore del campo, sa "strappare", suggerire e andare in porta, ma ha bisogno di stimoli veri per provare ad essere il fuoriclasse che ha fatto innamorare la parte giallorossa della Capitale.

Bisgonerà però lavorarci e chi meglio di Gasperini lo può fare? La tattica potrebbe essere la stessa utilizzata con Scamacca, quel bastone e carota che ha fatto diventare bomber il centravanti "pigro". Il tecnico di Grugliasco ci proverà per la Dea e chissà magari anche per l'Italia di Spalletti che continua la ricerca di qualità e fantasia per non finire nel baratro del "vorrei ma non posso" come successo con la Spagna.