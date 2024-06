Zaniolo torna in Italia? I club interessati

Una stagione altalenante, quella vissuta da Nicolò Zaniolo. L'ex giocatore della Roma, in Inghilterra con la maglia dell'Aston Villa, ha segnato tre reti in 39 presenze senza mai convincere del tutto gli inglesi, che, di conseguenza, non eserciteranno il diritto di riscatto. L'attaccante classe 1999 farà quindi ritorno al Galatasaray, anche se, verosimilmente, soltanto di passaggio: i turchi, infatti, hanno già fissato il prezzo di uscita dell'ex giallorosso attorno ai 15 milioni di euro. Una cifra non eccessiva, che potrebbe aprire a Zaniolo le porte per un ritorno in Italia.

Le squadre italiane interessate a Zaniolo

Su Zaniolo, già da qualche settimana, ha messo gli occhi la Fiorentina, che, dopo il divorzio con Vincenzo Italiano, ripartirà nella prossima stagione con Raffaele Palladino in panchina. I viola stimano le qualità del giocatore e lo ritengono perfetto, per caratteristiche, per il nuovo disegno tattico guidato dall'ex tecnico del Monza. Non è quindi inverosimile aspettarsi una prima offerta da parte dei toscani nei prossimi giorni.

Zaniolo, tuttavia, starebbe in questo momento aspettando una chiamata da parte dell'Atalanta, formazione vincitrice dell'ultima edizione dell'Europa League e che parteciperà alla prossima edizione della Champions. Il tecnico Gian Piero Gasperini accoglierebbe di buon grado il giocatore in nerazzurro e sarebbe pronto a "rivitalizzarlo" con la sua cura, come accaduto nella stagione appena terminata con l'ormai ex oggetto misterioso Charles De Ketelaere. Sullo sfondo, poi, anche la pista che porta alla Juventus, pronta a dar vita ad un nuovo progetto tecnico sotto la guida di Thiago Motta. Al momento, tuttavia, i bianconeri non avrebbero ancora effettuato alcun affondo concreto.