Juventus, come giocherebbe con Zaniolo: la probabile formazione

Non solo Paul Pogba e Angel Di Maria, per i quali manca ormai soltanto l'ufficialità. La Juventus, in questi giorni, potrebbe chiudere anche per Nicolò Zaniolo, mettendo a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri un ulteriore pezzo da novanta. La Roma, società detentrice del suo cartellino, chiede 60 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, cifra che i bianconeri cercheranno di abbassare inserendo nella trattativa una contropartita tecnica (Denis Zakaria e Filippo Ranocchia i nomi più caldi). La sensazione, in ogni caso, è che l'affare possa andare in porto, magari con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

Juventus, la probabile formazione con Zaniolo

Zaniolo, reduce da una stagione in cui ha realizzato due reti in campionato e sei in Europa League, andrebbe ad aumentare sensibilmente le alternative a disposizione di Allegri. Il giallorosso può infatti essere impiegato sia a centrocampo nella posizione di mezzala sia come esterno d'attacco o, all'occorrenza, sottopunta. Un jolly particolarmente utile per il tecnico, che nella prossima stagione potrebbe optare principalmente su due moduli di riferimento: il 4-3-3 e il 4-2-3-1. Sistemi di gioco che si sposano alla perfezione con le caratteristiche tecniche di Zaniolo, che fa della rapidità e della capacità di creare la superiorità numerica le sue armi maggiori.

Vediamo come potrebbe giocare la Juventus nella prossima stagione con Zaniolo, valutando le due alternative tattiche e dando per scontati gli arrivi di Pogba e Di Maria: