Milan, come giocherebbe con Zaniolo: la probabile formazione

I rumors si stanno facendo sempre più insistenti: il Milan vuole Nicolò Zaniolo, già a gennaio. Il centrocampista offensivo, nei giorni scorsi, ha apertamente manifestato la volontà di lasciare la Roma, tanto da chiedere di non prendere parte al match del Picco contro lo Spezia, poi vinto dai giallorossi per 2-0. Ed i rossoneri hanno subito fiutato l'occasione per piazzare un colpo che, tuttavia, non si preannuncia facile: il Diavolo, infatti, vorrebbe chiudere l'operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League ed alle presenze del giocatore, mentre i capitolini, al momento, vogliono soltanto una cessione a titolo definitivo. La Roma, con l'avvicinarsi al termine della sessione invernale di calciomercato, potrebbe però rivedere le proprie posizioni dando il via libera all'affare.

Milan, la probabile formazione con Zaniolo

L'eventuale arrivo di Zaniolo permetterebbe al tecnico del Milan Stefano Pioli di adottare più soluzioni. Il modulo di riferimento, fin qui, è sempre stato il 4-2-3-1 ed il romanista, in questo sistema, potrebbe essere impiegato come esterno destro offensivo: in quel ruolo, infatti, né Saelemaekers né Messias hanno pienamente convinto. Zaniolo, tuttavia, potrebbe agire anche come sottopunta (in questo caso il sacrificato sarebbe Diaz) e, all'occorrenza, come mezzala: soluzione, questa, che potrebbe essere impiegata dal tecnico in caso di passaggio al 4-3-3. Queste, nel dettaglio, le possibili soluzioni: