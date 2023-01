Calciomercato Milan, la strategia per Zaniolo

Il matrimonio tra Nicolò Zaniolo e la Roma, malgrado le parole del tecnico giallorosso José Mourinho, che ha detto di immaginarsi il giocatore ancora nella capitale a febbraio, è ormai giunto ai titoli di coda. Il centrocampista offensivo non ha infatti voluto prendere parte alla trasferta al Picco di Spezia manifestando il desiderio di cambiare aria già durante questa sessione invernale di calciomercato. "Tutti noi del calcio sappiamo che ci sono due stagioni diverse: una quando il mercato è chiuso e magari siamo tutti più sereni, un'altra quando è aperto. Ogni tanto gli interessi individuali vengono messi davanti a quelli collettivi", ha dichiarato il ds della Roma Tiago Pinto. Su Zaniolo c'è l'interesse del Tottenham, che vorrebbe il giocatore in prestito con obbligo di riscatto solamente in caso di qualificazione alla Champions League. I capitolini, tuttavia, vorrebbero cedere Zaniolo soltanto a titolo definitivo, cercando di monetizzare il più possibile dalla sua cessione.

Vigile sulla situazione, in questi giorni, c'è anche il Milan, alla ricerca di un rinforzo sulla trequarti. Tra rossoneri e giallorossi, al momento, non c'è alcuna trattativa, ma qualcosa potrebbe cambiare nelle ultime ore di calciomercato: il Diavolo, infatti, sarebbe pronto a bussare alla porta della Roma nel caso in cui ai capitolini, nel frattempo, non sia giunta alcuna offerta ritenuta congrua. A quel punto i giallorossi, pur di cedere il giocatore e non trattenerlo contro voglia, potrebbero aprire le porte ad un prestito con diritto o obbligo di riscatto: via che il Diavolo è pronto a percorrere.