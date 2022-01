Zapata al Newcastle: non è ancora finita, l’Atalanta a caccia del sostituto

L’assalto del Newcastle a Duvan Zapata non è ancora finito. I magpies hanno messo sul piatto 30 milioni, ma l’Atalanta ha respinto l’offerta, la nuova proprietà saudita del club inglese però non ha nessuna intenzione di arrendersi e cerca la soluzione per riuscire a portarsi a casa il bomber colombiano. La penultima in classifica di Premier League, che vorrebbe ricoprire d’oro l’attaccante con un contratto da 6 milioni a stagione, vorrebbe aumentare anche l’offerta alla società bergamasca

Zapata al Newcastle, nuovo tentativo

La Dea ha le idee piuttosto chiare, vuole 40 milioni di euro per il suo bomber, sotto a quella cifra impossibile anche sedersi al tavolo. Il Newcastle dal canto suo non può spenderli subito perché la permanenza in Premier League è a forte rischio, e quindi vorrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto solo a salvezza raggiunta. E proprio questo dettaglio non piace a Percassi, il colombiano può partire solo se l’obbligo sarà certo a fine stagione e non vincolato ai risultati degli inglesi.

Azmoun e Belotti per il dopo Zapata all’Atalanta

La trattativa è ancora in piedi ed è per questo che Sartori sta iniziando a guardarsi intorno per il sostituto. La pista più calda sarebbe quella che porta a Belotti del Torino, per lui sarebbe un ritorno a Bergamo. L’occasione è ghiotta perché il Gallo non rinnoverà con i granata e quindi può arrivare in estate a zero, oppure a gennaio a prezzo di saldo, non è un caso che i piemontesi si stiano cautelando con Pellegri del Milan.

Il sogno della Dea rimane invece Azmoun, 27 anni e anche lui in scadenza ma con lo Zenit. Lo chiamano il Messi iraniano, piace all’Atalanta da tempo, e anche a tanti altri club europei, tra cui la Juventus. I suoi numeri in questa stagione sono ottimi, cinque gare e due gol in Champions League, e 15 gare con 7 gol e 4 assist nel campionato russo. Il problema è che lo Zenit alza il muro anche a rischio di perderlo a zero a giugno prossimo.