Zdenek Zeman dimesso dall'ospedale, il primario: "Stop alle sigarette"

Zdenek Zeman è tornato a casa. A ora di pranzo, l’allenatore del Pescara è stato dimesso con un giorno di anticipo, rispetto alle previsioni, dalla clinica Pierangeli. In mattinata era stato sottoposto ad una seconda risonanza magnetica dopo quella di martedì scorso, giorno in cui è stato colpito da ischemia transitoria.

Ora il boemo dovrà osservare qualche giorno di riposo assoluto. Il dottor Guarracini, primario di cardiologia, ha imposto a Zeman di abbandonare definitivamente le sue amate sigarette e di non sottoporsi allo stress del lavoro sul campo. Il boemo non ha subito danni permanenti o gravi, ma il problema che lo ha colpito - abbinato all'età - non va sottovalutato. L'addio all'amata sigaretta sarà un trauma per Zeman: lontani i tempi in cui fumava due pacchetti di sigarette al giorno, che nei giorni delle partite diventavano quattro, da un po' si limita a 8-10 sigarette al giorno.

Nonostante le raccomandazioni dei medici, però, domattina Sdengo andrà a salutare la squadra prima della rifinitura pregara, ma non sarà lui a dirigere la seduta: a guidare la squadra in questo periodo sarà il vice Giovanni Bucaro, coadiuvato dal collaboratore Diego Labricciosa. Al Del Conero di Ancona non ci sarà in panchina, seguirà la sfida di Ancona in tv. Difficile che il 76enne tecnico del Delfino possa tornare in campo e in panchina anche per l’ultima gara casalinga del 2023, contro la Fermana, di sabato prossimo. Se tutto andrà bene, potrà tornare in tuta e scarpini sui campi solamente nel 2024. Con la solita voglia di stupire tutti con il suo 4-3-3 e i suoi giovani, ripetendo magari i miracoli di Foggia e di Pescara (promosso in A nel 2011/2012).