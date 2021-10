Zenit-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della terza vittoria su tre gare. La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo quelle con Malmoe e Chelsea, cerca una nuova affermazione contro lo Zenit San Pietroburgo nella terza giornata del girone H di Champions League (fischio d'inizio alle 21 di mercoledì 10 ottobre). Un successo permetterebbe ai bianconeri di ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale allontanando a -6 i russi, attualmente secondi nel girone insieme ai Blues a quota tre. La vittoria, inoltre, consentirebbe a Chiellini e compagni di presentarsi al meglio all'infuocata sfida di campionato di domenica prossima, quando la Juventus farà visita all'Inter di Simone Inzaghi nel sentitissimo derby d'Italia.

Zenit-Juventus, le scelte di Semak

Semak, per la sfida contro la Juventus, dovrebbe optare per il 3-4-3, con Dzyuba al centro dell'attacco. Al fianco del centravanti della nazionale russa Malcom e Claudinho. A centrocampo spazio per Karavaev, Kuzyayev, Wendel e Santos, mentre in difesa ci saranno Barrios, Chistyakov e Rakitsky. In porta Kritsyuk.

Zenit-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, ancora privo di Dybala e Rabiot, dovrebbe affidarsi al 4-4-2, con Morata che potrebbe trovare spazio dall'inizio in attacco insieme ad uno tra Chiesa e Kulusevki. A centrocampo McKennie potrebbe far rifiatare Bentancur ed affiancare Locatelli, con Cuadrado e Bernardeschi sulle corsie esterne. In difesa turno di riposo per Chiellini, che si accomoderà in panchina: al suo posto De Ligt. A completare il reparto Bonucci, Danilo ed Alex Sandro, pronto a rilevare De Sciglio. In porta Szczesny.

Zenit-Juventus, le probabili formazioni

Zenit (3-4-3): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitsky; Karavaev, Kuzyayev, Wendel, Santos; Malcom, Dzyuba, Claudinho. All. Semak

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Kulusevski, Morata. All. Allegri

Zenit-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Zenit-Juventus sarà trasmessa in diretta da Amazon Prime Video. L'app è disponibile su Smart Tv, su decoder Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco Playstation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) ed i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. A curare la telecronaca sarà Sandro Piccinini, mentre il commento tecnico sarà affidato a Massimo Ambrosini.