Il ruolo di Zielinski all'Inter

Non solo Mehdi Taremi, che si è già messo in luce nella prima amichevole contro il Lugano con una doppietta e un assist. L'Inter di Simone Inzaghi, a partire dalla giornata di oggi, giovedì 18 luglio, potrà contare anche su Piotr Zielinski, approdato a Milano a parametro zero dopo la scadenza del contratto che lo legava al Napoli. Un innesto di spessore per la formazione nerazzurra, dato che il polacco, nel corso di questi anni, è stato un protagonista assoluto del nostro campionato, realizzando 42 reti in dieci stagioni con le maglie di Empoli e, appunto, Napoli.

Zielinski andrà ad arricchire il roster di mezzali a disposizione di Inzaghi, di cui fanno già parte Nicolò Barella, Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan. E proprio con quest'ultimo, data la titolarità non certo in discussione di Barella, si contenderà il posto da titolare il polacco. Almeno inizialmente, tuttavia, a partire avanti nelle gerarchie dovrebbe essere l'ex romanista: Mkhitaryan, malgrado le 35 candeline spente lo scorso 21 gennaio, è stato infatti uno dei fedelissimi del tecnico nella passata stagione, raccogliendo complessivamente ben 46 presenze e rivelandosi l'uomo di movimento più utilizzato dell'intera rosa. Numeri che testimoniano la fiducia che Inzaghi ripone nei suoi confronti.

La carta d'identità non più verde dell'armeno, strada facendo, potrebbe comunque aprire degli spazi a Zielinski, mezzala abilissima negli inserimenti. Caratteristica, questa, enormemente apprezzata da Inzaghi, che, con l'innesto dell'ormai ex giocatore del Napoli, potrà contare su quattro elementi di spessore in quella zona di campo. Un'ampia scelta che permetterà al tecnico di poter gestire al meglio i diversi impegni da cui sarà attesa l'Inter nella prossima stagione.