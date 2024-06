Zielinski saluta: "Mia cara Napoli, sei stata casa mia e resterai sempre parte di me"

Piotr Zielinski saluta ufficialmente il Napoli dopo 8 stagioni di fila in azzurro. Il centrocampista polacco ha salutato città, club e tifosi con una toccante lettera pubblicata sui social. "Napoli… mia cara Napoli. Dopo 8 lunghi anni le nostre strade si separano. Mi hai accolto che ero un ragazzino e vado via da uomo e padre. Napoli è stata casa mia e resterà per sempre parte...