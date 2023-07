Zielinski cuore azzurro, si abbassa lo stipendio e rinnova con il Napoli

Piotr Zielinski resta al Napoli, il verdetto, per niente scontato dopo la vittoria dello Scudetto, arriverà nei prossimi giorni con il rinnovo di contratto del polacco. L'estate del centrocampista è stata un susseguirsi di voci, di trattative con la possibilità anche di finire fuori rosa a causa di quell'ingaggio da 4,8 milioni di euro che, al lordo, era il più pesante dell'intera rosa azzurra.

Un sacrificio economico troppo grande che il presidente De Laurentiis non voleva più sostenere e così ecco l'ultimatum o il rinnovo a cifre più basse oppure la cessione. Così Lotito ha provato ad inserirsi per regalare a Maurizio Sarri un suo pupillo, il prescelto per la sostituzione di Milinkovic-Savic, corteggiato nel frattempo anche dai soliti club dell'Arabia Saudita.

Quanto guadagna Zielinski, le cifre del rinnovo con il Napoli

Zielinski ha ascoltato, ragionato e poi scelto con il cuore. No ai milioni arabi e non alla proposta del suo ex allenatore, resta al Napoli andando a decurtarsi l'ingaggio fino a rientrare nei paletti imposti da De Laurentiis. La firma sull'accordo è vicina e prevede un nuovo stipendio da 3 milioni di euro con trattativa che è partita veloce, è bastato un incontro tra la dirigenza e l'agente per gettare le basi per la permanenza.

Una mossa che riduce anche gli obiettivi di mercato del Napoli che a centrocampo comunque dovrà cercare un sostituto di Ndombele e forse uno di Demme se il tedesco dovesse partire, anche se la priorità resta il difensore centrale con Danso che è il prescelto per raccogliere l'eredità di Kim.

Sul fronte rinnovi, ufficializzato Di Lorenzo, il prossimo sarà Kvaratskhelia, poi si entrerà sempre più nel vivo della partita Osimhen con il nigeriano che continua ad avere molti estimatori tutti però allontanati dalla richiesta di 200 milioni del Napoli. I corteggiatori dovranno così aspettare un altro anno prima di tornare all'assalto.