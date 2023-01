Calciomercato, per Hakim Ziyech scatta il derby Roma-Milan?

Roma, Milano, Inghilterra. E’ lungo questo asse che sembrano correre i destini di Nicolò Zaniolo e, parallelamente, di un Hakim Ziyech che il Chelsea non fa mistero di preferire in prestito in Italia, piuttosto che in Premier League col rischio di ritrovarselo contro. I colpi di scena, d’altronde, sono all’ordine del giorno in questo rush conclusivo di mercato: e l’ingresso nella lista delle occasioni last minute dell’attaccante in forza alla formazione giallorossa, ovviamente, ha ingolosito più di un club stuzzicato dall’idea di potersi assicurare ad un prezzo ragionevole uno dei pezzi pregiati del roster capitolino, alla luce della spaccatura venutasi a creare con la mancata partecipazione all’ultima trasferta della squadra in quel di La Spezia.

Col Tottenham che sembra essersi defilato, ed il Newcastle ancora indeciso se affondare il colpo, arriva sempre da oltremanica la proposta che potrebbe far saltare il banco: messa sul piatto dall’ambizioso Bournemouth, disposto ad investire una cifra che va ben oltre i 30 milioni (considerando anche l’inserimento di alcuni bonus) ed anche a garantire una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Offerta che quindi risulta più corposa di quella presentata dal Milan, fino a qualche ora fa in pole position per assicurarsi Zaniolo prima della fine del mercato di riparazione, ma che a questo punto si trova nella posizione di dover rimodulare (ritoccandola verso l'alto) la proposta originale al club capitolino, forte anche della preferenza del giocatore, oppure mollare il colpo e rivolgere le proprie attenzioni altrove.

E la curiosa situazione, che potrebbe venirsi a creare, è il passaggio da Roma e Milan prima insieme nell’incontro ravvicinato per l’affare Zaniolo e poi rivali nell’assalto a Hakim Ziyech, divenuto al pari di Zaniolo uno dei principali oggetti del contendere di queste ultime giornate di mercato invernale. Il marocchino è pronto a lasciare Londra, fonti vicine all’entourage del giocatore dicono che sarebbe felice di affrontare un’esperienza nel torneo italiano e con Josè Mourinho come allenatore. Con la prospettiva di un palcoscenico europeo da calcare il prossimo anno come protagonista – forse addirittura in Champions – non garantita dall’Everton (che continua a seguirlo) ma anche dallo stesso Bournemouth, che da tempo lo corteggia. Resta da vedere quali potrebbero essere gli sviluppi ma soprattutto la volontà di Zaniolo di espatriare, raggiungendo il suo ex compagno di squadra Vina in un Bournemouth che non è propriamente un top club, dove ha sempre dichiarato di voler giocare, ma una realtà attualmente in bagarre per non retrocedere dalla massima serie.