Calciomercato Parma, caccia al centravanti

La Serie A è diventata realtà con una grande cavalcata, il Parma è tornato per restare e per farlo deve trovare dei gol. Pecchia ha bisogno di un centravanti e le attenzioni del club si sono concentrate su alcuni profili che già conoscono la massima serie.

Calciomercato Parma, tutti i nomi per l'attacco

I due profili preferiti al momento sarebbero Pinamonti e Bonazzoli. Il primo è retrocesso con il Sassuolo, il suo prezzo potrebbe così essere in picchiata, ma gli emiliani non soli nella corsa, l'Inter potrebbe provare il colpo per il posto di quinto attaccante e anche la Fiorentina potrebbe essere interessata dopo che il Genoa ha alzato la posta per Retegui. Bonazzoli invece nell'ultima stagione ha giocato con il Verona, ma è di proprietà della Salernitana, a Salerno però non resterà e quindi anche per lui ci sarà una nuova avventura.

Non vanno però scartati anche i nomi di Petagna e Belotti, il primo dal Monza era passato al Cagliari per rilanciarsi solo un anno fa, ma i tanti problemi fisici non gli hanno fatto centrare l'obiettivo, il secondo nella Fiorentina ha giocato molto ma è di proprietà della Roma che invece lo cederà in estate per fare spazio ad un'atra pedina.