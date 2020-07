Calciomercato, le ultime notizie su trattative, acquisti e cessioni: il Toro sogna Bonaventura

Calciomercato 2021/2021: la stagione deve ancora volgere al termine dopo la pausa dovuta all'emergenza coronavirus, ma le trattative di calciomercato non si fermano mai. La prossima sessione, come deciso dal Consiglio della Federcalcio, avrà inizio il primo settembre e si concluderà il 5 ottobre, ma i club sono già al lavoro per rinforzare i rispettivi organici in vista della stagione 2020/2021. Ecco la diretta con le ultime notizie sulle trattative di calciomercato e gli affari già conclusi.

Calciomercato, le notizie di mercoledì 22 luglio 2020

Ecco tutte le notizie di mercoledì 22 luglio 2020:

Milan, incontro per tenere Rebic

Dopo le ultime prestazioni di altissimo livello e la conferma di Pioli, il Milan sta lavorando anche per tenere Ante Rebic, uno dei migliori della stagione rossonera. A tal proposito, la dirigenza milanista si è incontrata con l'agente del calciatore, Fali Ramadani, per discutere dell'acquisto a titolo definitivo del croato. L'idea è quella di trovare con l'Eintracht Francoforte un accordo sulla base di uno scambio con André Silva. Spettatrice interessata anche la Fiorentina, che incasserà il 50% su una futura vendita di Rebic dal club tedesco.

Roma, cambia il terzo portiere

I giallorossi hanno quasi trovato l'accordo per cedere in prestito al Gil Vicente il terzo portiere Daniel Fuzato. Mancano solo i dettagli con il club portoghese. Al suo posto potrebbe arrivare dal Cagliari Rafael, che ha il contratto in scadenza il 31 agosto con i sardi e non ha ancora trovato l'intesa per il rinnovo.

Merino rinnova con la Real Sociedad

Prolungamento fino al 2025 con la Real Sociedad per il centrocampista Mikel Merino. Il calciatore ha espresso la sua felicità sul sito del club spagnolo: ''Qui mi sento a casa, vengo trattato in modo meraviglioso da parte dei tifosi, dei colleghi e da tutti i cittadini. Sono super felice di questo rinnovo".

L'amico di Osimhen: "Si sente già napoletano"

Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, ha parlato della trattativa per il passaggio dell'attaccante nigeriano al Napoli ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Da quanto mi risulta, il contratto di Osimhen con il Napoli è stato firmato, sia in Italia che in Francia. Questo significa che anche l’ultimo step è stato fatto. E anche le visite mediche si sono già svolte, seppur molti lo neghino, ma è la verità, come vi raccontai la volta scorsa, dell’episodio di sabato a Villa Stuart. Gli emissari del Napoli faranno visita oggi al ragazzo, che in compagnia del suo agente, prenderà parte all’incontro con il club azzurro e le altre parti in gioco. Di lì, scatteranno delle foto tutti insieme e poi saranno pronti a rendere ufficiale l’accordo".

Il Toro sogna Bonaventura

Con la salvezza in tasca, il Torino può iniziare a pensare alla prossima stagione. Il primo obiettivo dei granata è il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura. L'ex Atalanta sarebbe un affare, in quanto a fine stagione si libererà dai rossoneri a parametro zero.

Zaniolo, dichiarazione d'amore alla Roma

"E' come quando ti innamori, ci stai bene insieme, tira fuori il meglio di te, ti piace farti vedere in giro con lei. E' la stessa cosa. Davvero, io la amo questa maglia''. L'attaccante della Roma, Nicolò Zaniolo, in una Stories su Instagram risponde così alle polemiche delle ultime ore con una dichiarazione d'amore alla società giallorossa.

Il Benfica punta il brasiliano Everton

Il Benfica sta preparando un'offerta per acquistare dal Gremio l'ala del Brasile Everton, secondo quanto riferito dai media nel paese sudamericano. L'interesse del club portoghese arriva per volere del nuovo allenatore Jorge Jesus, il quale ha lasciato i campioni brasiliani del Flamengo la scorsa settimana per ricongiungersi con la sua ex squadra, secondo quanto riportato dal portale di notizie Globo Esporte. Il Gremio ha chiesto 25 milioni di euro per il 24enne, a cui sono anche interessati altri club europei come Napoli, Everton, Milan e Borussia Dortmund. Everton ha collezionato 268 presenze in prima squadra per il Gremio e ha segnato 69 gol da quando è stato promosso dalle giovanili del club nel 2014. È stato convocato 14 volte per il Brasile ed è stato un membro della Selecao che ha vinto lo scorso anno la Coppa America come padroni di casa.

Lazio, il piano Champions

Lotito è pronto a costruire una grande Lazio in vista della probabile partecipazione alla prossima Champions League. Secondo il Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste vorrebbe prima blindare il contratto dell'allenatore Simone Inzaghi, per poi regalargli almeno 6-7 colpi di mercato.

Milan, Pioli rinnova fino al 2022

Il Milan ha annunciato "di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l'estensione di due anni del suo contratto come allenatore della prima squadra maschile, che pertanto scadrà a fine giugno 2022". Lo ha annunciato il club rossonero. "Stefano è approdato alla guida tecnica del Milan nell'ottobre 2019 con un accordo fino al termine della stagione. Ha saputo gestire brillantemente sia il blocco dovuto alla pandemia da Covid-19 che il riavvio della stagione in corso, con un approccio concreto e positivo, facendo crescere tutta la squadra", si legge nella nota del club rossonero.

Juve, Locatelli se non arriva Jorginho

Sarri vorrebbe portare il suo pupillo Jorginho nel centrocampo della Juve, un giocatore congeniale al suo gioco, che il tecnico si è portato dietro prima al Napoli e poi al Chelsea. Ma la trattativa con gli inglesi non è semplice, tanto che al dirigenza bianconera avrebbe individuato un piano B: Manuel Locatelli. Per tecnica e duttilità, il centrocampista del Sassuolo potrebbe sposarsi bene con il gioco di Sarri e potrebbe arrivare sicuramente a cifre inferiori rispetto a quelle chieste dai Blues per il centrocampista della Nazionale. Una trattativa tutt'altro che in discesa, visto che negli ultimi giorni l'ad del Sassuolo Carnevali ha dichiarato senza mezzi termini di voler tenere tutti i gioielli neroverdi, compreso il 22enne ex Milan.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Milan, Rangnick non arriva

Il trasferimento di Ralf Rangnick al Milan non avverrà. Secondo quanto riporta la rivista tedesca "Kicker", l'attuale allenatore rossonero Stefano Pioli rimarrà alla guida del Milan e rinnoverà il suo contratto dopo le ottime prestazioni dopo lo stop per il coronavirus e non solo. Per questo sarebbe stato offerto all'attuale responsabile dello sport e dello sviluppo calcistico del gruppo Red Bull, la "sola" carica di direttore tecnico che non è stata accettata. Il consigliere di Rangnick Marc Kosicke ha confermato l'annuncio del "kicker" e ha dichiarato: "L'Ac Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto al momento e che non c'è lo slancio per lavorare insieme. Pertanto, e tenendo conto del buono sviluppo e dei risultati con il coach Pioli, è stato deciso che Ralf Rangnick non avrà alcuna funzione al Milan".