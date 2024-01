Calendario eventi sportivi 2024: tutti gli appuntamenti impedibili (con Europei e Olimpiadi)

Il 2024 sarà un anno davvero imperdibile per gli appassionati di sport. Quet'estate, da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto, si svolgeranno a Parigi i Giochi Olimpici. Vivremo emozioni intense, proprio come durante gli Europei di calcio che si svolgeranno da venerdì 14 giugno a domenica 14 luglio e vedranno protagonista l'Italia di Luciano Spalletti.

Il campionato di Serie A ripartirà venerdì 5 gennaio con la 19esima giornata che chiuderà il girone d'andata. I calciofili devono segnare sulle loro agende altre due date. Mercoledì 22 maggio si gioca a Dublino la finale di Europa League, mentre sabato 1 giugno, a Wembley, si gioca la finale di Champions League.

L'imperdibile stagione 2024 del tennis azzurro, dopo il memorabile 2023 con il trionfo in Coppa Davis e l'esplosione di Sinner, entrerà nel vivo da domenica 14 a domenica 28 gennaio, con il primo Slam, gli Australian Open. Il secondo 'Major', il Roland Garros, sulla terra rossa parigina, si disputa da lunedì 20 maggio a domenica 9 giugno. Dal 27 luglio al 4 agosto, il Roland Garros sarà la sede dei tornei olimpici di singolare maschile e femminile, di doppio e di doppio misto.

L'erba sacra di Wimbledon sarà calcata da lunedì 1 a domenica 14 luglio, mentre gli US Open saranno da lunedì 26 agosto a domenica 8 settembre. Dal 10 al 17 novembre è in programma la quarta edizione a Torino delle Atp Finals, poi a Malaga, l'Italia di capitano Volandri, dal 19 al 24 novembre, sarà chiamata a difendere l'Insalatiera.

In primavera, con le classiche, entrerà nel vivo un'annata di ciclismo che sarà davvero speciale. Sabato 29 giugno partirà dall'Italia, da Firenze, il Tour de France 2024. A maggio regalerà come sempre emozioni il Giro d'Italia 2024, che partirà sabato 4 maggio da Venaria Reale, in Piemonte, omaggiando i calciatori del Grande Torino 75 anni dopo la tragedia di Superga.

Nei primi mesi dell'anno continueranno le emozioni tra le nevi con Brignone e Goggia scatenate nello sci alpino femminile. A febbraio, sabato 3, ci sarà l'esordio dell'Italia, contro l'Inghilterra, nel 6 Nazioni 2024 di rugby. Domenica 11 febbraio è la data da segnare per i fan del Super Bowl.

La stagione dei motori vedrà il via del Mondiale di F1 sabato 2 marzo in Bahrain. La Ferrari è chiamata ad essere protagonista. La MotoGp, con Bagnaia chiamato a difendere il doppio titolo, scatterà la settimana dopo, domenica 10 marzo.

Annata importantissima anche per il volley. A maggio in Nations League le azzurre del neo-ct Velasco, dal 14, si giocheranno la qualificazione olimpica. Anche i colleghi uomini, allenati dal ct Fefè De Giorgi, saranno chiamati a raggiungere le Olimpiadi di Parigi grazie ai risultati ottenuti in Nations League.

Alle Olimpiadi speriamo in una cascata di medaglie dal nuoto. Da venerdì 2 a domenica 18 febbraio, a Doha, si disputano i mondiali. Roma, da giovedì 6 a mercoledì 12 giugno, sarà la magnifica sede degli Europei di atletica leggera dove gli azzurri di punta saranno Gianmarco Tamberi, Marcell Jacobs e Larissa Iapichino.

Un altro grande evento da non perdere in un'annata davvero ricchissiam sarà l'Americas Cup, dal 22 agosto al 20 ottobre, con Luna Rossa attesissima nelle sfide tra le barche più veloci del mondo. Speriamo sia un altro anno ricco di soddisfazioni per l'Italia!