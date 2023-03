Calendario Serie A 2023-24: niente sosta invernale

Il Calendario della Serie A 2023-24 prende forma. Infatti, oltre alle date di inizio e fine campionato - si parte il prossimo 20 agosto e si termina il 26 maggio - ora sappiamo che, per la prima volta, non ci sarà alcuna sosta natalizia o invernale. Le squadre, quindi, scenderanno in campo sia il 23 sia il 30 dicembre.

Infatti, tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024 sono previste partite previste sempre; anche per il fine settimana dell'epifania. Infatti, ieri l'assemblea di Lega Seria A ha approvato una modifica al format della prossima Supercoppa italiana, che si svolgerà come lo scorso anno in Arabia Saudita.Saranno ben 4 le squadre a partecipare - le prime due classificate della Serie A e le due finaliste di Coppa Italia - con le semifinali, da disputare il 4 e 5 gennaio. Finale prevista per l'8 gennaio. Le quattro squadre coinvolte salteranno il turno di campionato del 6-7 gennaio, che verrà recuperato poi in un secondo momento.

E la sosta invernale? Non ci sarà. Complice il calendario iper compresso in vista dell'Europeo 2024 che si svolgerà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024, spazio per fermarsi a riposare proprio non ce ne è. Con buona pace dei giocatori, del numero degli infortuni in aumento, e con la qualità del gioco. Tutti un passo indietro davanti ai nuovi soldi promessi dalle sirene dell'Arabia Saudita