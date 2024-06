Canoa, la giovane catanese Anastasia Insabella protagonista agli Europei 

Sono giorni di grande fermento in casa Circolo Canoa Catania. Si preannuncia un weekend appassionante ed esplosivo. Anastasia Insabella sta andando alla grande nei campionati Europei Junior e Under 23 in corso di svolgimento a Bratislava in Slovacchia. La quattordicenne dello Jomar Club Catania, nella categoria Junior con atlete più grandi di lei d’età, è stata capace di centrare...