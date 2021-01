Ferrari: Carlos Sainz debutta alla grande, 100 giri al volante della Rossa

Carlos Sainz ha finalmente compiuto i suoi primi giri in pista con la Ferrari. Un primo assaggio, molto atteso, in vista della stagione che verrà. Il pilota spagnolo, che è stato presentato alla stampa a Natale, ha dedicato buona parte di gennaio a prendere confidenza con la realtà della Scuderia. Il pilota iberico, che ha ereditato da Sebastian Vettel l’ingegnere di pista Riccardo Adami e la sua squadra di meccanici, non vedeva l’ora di tornare al volante. Dal Gran Premio di Abu Dhabi, la sua ultima corsa con la McLaren, sono passati 45 giorni: li ha spesi tutti a sognare questa giornata e quelle che verranno, sperando di vivere giorni di gloria insieme alla Scuderia.

First time in red ??



What a memorable day for @CarlosSainz55 on track at Fiorano today ?? #essereFerrari ? pic.twitter.com/osz2gyRUbk — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 27, 2021

Il primo test in rosso di Sainz

Al primo test di Sainz ha assistito anche il presidente della Fiat, John Elkann che ha salutato l’esordio del nuovo pilota del Cavallino.

A special good luck to @CarlosSainz55 ahead of his first track action in a @ScuderiaFerrari car today ?#essereFerrari ? pic.twitter.com/cZxd6VwSy9 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 27, 2021

I tempi sono segreti ma sembra che il pilota spagnolo, che ha percorso più di 100 giri della pista di Fiorano, non abbia affatto sfigurato nei confronti del compagno di squadra Charles Leclerc, che ieri era tornato al volante della Rossa. Anche il transalpino, ormai completamente ristabilitosi dal Coronavirus che aveva avuto in forma lieve, ha percorso più di 100 tornate.

Entrambi hanno girato con la SF71H del 2018 e hanno seguito il programma organizzato dalla Ferrari che prevedeva particolare attenzione alle nuove procedure di partenza, alle le uscite dai box e ai cambi di assetto.

Un test davvero fondamentale, soprattutto quest'anno. Sainz e Leclerc per provare la nuova Rossa versione 2021 avranno a disposizione soltanto una giornata e mezza di test a testa negli unici test ufficiali in programma dal 12 al 14 marzo in Bahrain. Il campionato inizierà proprio sulla pista di Sakhir il prossimo 28 marzo.

Per vedere il calendario completo del Campionato del mondo di F1 2021 cliccate qui