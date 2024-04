Caso stipendi Juventus, Cristiano Ronaldo vince a metà l'arbitrato contro il club bianconero

Cristiano Ronaldo conquista un'altra vittoria. Questa volta, CR7 ha vinto a metà l'arbitrato da 19,5 milioni contro la Juventus sugli arretrati non versati per la cosiddetta "seconda manovra stipendi" in merito alla stagione 2020/2021. È quanto stabilito dalla sentenza del Collegio Arbitrale, chiamato a dirimere il contenzioso tra il club bianconero e il campione portoghese in merito ad alcune delle mensilità di Ronaldo che erano state congelate con le manovre stipendi a causa del Covid, per un periodo di 105 giorni.

Il calciatore aveva chiesto il doppio, ma secondo i giudici dell'arbitrato, Ronaldo avrebbe avuto un concorso di colpa, poiché non si è attivato come avrebbe potuto attraverso la sottoscrizione di moduli federali. Da qui, la Juve dovrà versare a CR7 il 50 per cento di quanto richiesto dall'attaccante per un totale di circa dieci milioni più interessi.