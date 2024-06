Bilancio agrodolce per l'Under 20 del Catania Beach Soccer post Viareggio 

Il bilancio è agrodolce per l'Under 20 del Catania Beach Soccer. Due vittorie ed altrettante sconfitte, che hanno impedito alla squadra etnea di staccare il "pass" per le finali di categoria, in programma a Genova dal 9 all’11 agosto. A tirare le somme il presidente Giuseppe Bosco, soddisfatto, comunque, dell’impegno e delle prestazioni offerte dai suoi ragazzi...