"40^ Coppa Sant’Antonio Abate", giovani ciclisti in gara il 4 agosto

Cresce l’attesa per la "Coppa Sant’Antonio Abate 2024", organizzata dalla Pedale Santantonese con il patrocinio del Comune di Aci Sant’Antonio e dell’Assemblea Regionale Siciliana. L’edizione numero 40, la seconda dedicato a Turi Cannavò, prenderà il via il 4 agosto in notturna. Sull’anello del circuito, supportati anche dalle splendide luminarie della festa in onore del Santo Patrono...