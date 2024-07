La classifica di ESPN dei migliori atleti del primo quarto di secolo: nessun italiano nei 100

L’idea era quella di raggruppare, ordinandoli in una classifica, i migliori atleti del primo quarto di questo ventunesimo secolo. Ci ha provato ESPN, emittente televisiva statunitense monotematica, che trasmette sport 24 ore su 24, e con un approccio molto “stelle e strisce” (ma non potrebbe essere altrimenti) ha stilato una maxi graduatoria elencando i migliori interpreti delle varie discipline. Al vertice c’è quel Michale Phelps che, nel periodo preso in esame, si è messo in bacheca 23 ori olimpici e 26 allori iridati: difficile, oggettivamente, pensare che possa esserci qualcuno in grado di impattare in analoga maniera in qualsivoglia disciplina. Al secondo posto, quella Serena Williams che in tre lustri è stata capace di conquistare 23 titoli di un torneo del Grande Slam (tra Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open) dominando la classifica Wta senza dimenticare i cinque titoli del Masters e l’oro a Giochi di Londra 2012. Sul gradino più basso del podio è stato inserito Leo Messi, in rappresentanza di un mondo del calcio che resta comunque lo sport più seguito a livello planetario, di cui il campione argentino è il giocatore più titolato.

Ogni graduatoria del genere, però, fa discutere e crea polemica. Normale anche in questo caso, se si pensa che sono diversi gli sport colpevolmente ignorati (non c’è traccia di esponenti del panorama pallavolistico, rugbistico, né campioni di ciclismo, scherma e velocità su due ruote). Così come sono stati ignorati gli atleti italiani: magari un Valentino Rossi (sette volte campione iridato nella classe regina del motomondiale tra il 2001 ed il 2009) avrebbe meritato un posticino, un Gianmarco Tamberi annoverabile tra i pochi ad aver vinto nell’atletica il titolo europeo, mondiale ed olimpico - nel salto in alto - forse nella top 100 ci sarebbe dovuto finire, o un Gigi Buffon più volte etichettato come uno dei migliori di tutti i tempi nel suo ruolo (senza nulla togliere ad Ibrahimovic, invece inserito seppur in fondo).

Al di là delle valutazioni, soggettiva, questa è la classifica stilata da ESPN:

1. Michael Phelps (Nuoto)

2. Serena Williams (Tennis)

3. Lionel Messi (Calcio)

4. LeBron James (Basket)

5. Tom Brady (Football)

6. Roger Federer (Tennis)

7. Simone Biles (Ginnastica)

8. Tiger Woods (Golf)

9. Usain Bolt (Atletica)

10. Kobe Bryant (Basket)

11. Novak Djokovic (Tennis)

12. Rafa Nadal (Tennis)

13. Cristiano Ronaldo (Calcio)

14. Steph Curry (Basket)

15. Katie Ledecky (Nuoto)

16. Tim Duncan (Basket)

17. Shaquille O'Neal (Basket)

18. Patrick Mahomes (Football)

19. Lewis Hamilton (F1)

20. Aaron Donald (Football)

21. Diana Taurasi (Basket)

22.Sydney Crosby (Hockey)

23. Kevin Garnett (Basket)

24. Albert Pujols (Baseball)

25. Floyd Mayweather (Pugilato)

26. Peyton Manning (Football)

27. Randy Moss (Football)

28. Nikola Jokic (Basket)

29. Michael Schimacher (F1)

30. Mike Trout (Baseball)

31. Clayton Kershaw (Baseball)

32. Marta (Calcio)

33. Miguel Cabrera (Baseball)

34. Tamika Catchings (Basket)

35. Dwyane Wade (Basket)

36. Maya Moore (Basket)

37. Ichiro Suzuki (Baseball)

38. Barry Bonds (Baseball)

39. Kevin Durant (Basket)

40. Justin Verlander (Baseball)

41. Dirk Nowitzki (Basket)

42. Giannis Antetokounmpo (Basket)

43. Alex Rodriguez (Baseball)

44. Mikaela Shiffrin (Sci)

45. David Ortiz (Baseball)

46. Max Scherzer (Baseball)

47. Jimmie Johnson (Automobilismo)

48. Thierry Henry (Calcio)

49. Aitana Bonmati (Calcio)

50. Zinedine Zidane (Calcio)

51. Steve Nash (Basket)

52. Adrian Beltré (Baseball)

53. Derek Jeter (Baseball)

54. Alex Ovechkin (Hockey)

55. Luka Modric (Calcio)

56. Alexia Putellas (Calcio)

57. Calvin Johnson (Football)

58. J.J. Watt (Football)

59. Mariano Rivera (Baseball)

60. Candace Parker (Basket)

61. Ray Lewis (Football)

62. Shohei Ohtani (Baseball)

63. Allyson Felix (Atletica)

64. Mia Hamm (Calcio)

65. Kylian Mbappé (Calcio)

66. Jon Jones (Arti Marziali)

67. James Harden (Basket)

68. Phil Mickelson (Golf)

69. Jason Kidd (Basket)

70. Andrés Iniesta (Calcio)

71. Manny Pacquiao (Pugilato)

72. Shaun White (Snowboard)

73. Mookie Betts (Baseball)

74. Lisa Leslie (Basket)

75. Xavi (Calcio)

76. Georges St-Pierre (Arti Marziali)

77. Shelly-Ann Fraser Pryce (Atletica)

78. Bernard Hopkins (Pugilato)

79. Bryce Harper (Baseball)

80. Andy Murray (Tennis)

81. Sheryl Swoopes (Basket)

82. Kohei Uchimura (Ginnastica)

83. Chris Paul (Basket)

84. Lauren Jackson (Basket)

85. Kawhi Leonard (Basket)

86. Venus Williams (Tennis)

87. Ronaldo (Calcio)

88. Roy Halladay (Baseball)

89. Annika Sorenstam (Golf)

90. A'ja Wilson (Basket)

91. Aaron Rodgers (Football)

92. Pedro Martinez (Baseball)

93. Rory McIlroy (Golf)

94. Ronaldinho (Calcio)

95. Zlatan Ibrahimovi? (Calcio)

96. Darrelle Revis (Football)

97. Virat Kohli (Cricket)

98. Connor McDavid (Hockey)

99. Ed Reed (Football)

100. Charles Woodson (Football)