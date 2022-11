Pelé nuovamente ricoverato in ospedale: "Condizioni preoccupanti"

Il mondo dello sport è in apprensione per le condizioni di salute della leggenda del calcio Pelè. L'ex calciatore brasiliano, oggi 82enne, è ricoverato all'ospedale Albert Einstein, a San Paolo. Già sottoposto a cure chemioterapiche, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo aver riscontrato un gonfiore generalizzato su tutto il corpo e una insufficienza cardiaca scompensata.

Il calciatore era già stato male negli scorsi mesi, in particolare ad aprile, quando era avvenuto l'ultimo ricovero. In quel caso si era parlato di controlli di routine successivi alla rimozione del tumore al colon di cui era affetto. All'arrivo in ospedale, l'82enne sarebbe arrivato in stato confusionale e le notizie di uno stato di salute precario sono state confermate anche dalla moglie.

Dunque la situazione non sarebbe delle migliori. Al momento, l'unica cosa che sembra accertata è che il suo corpo sta rispondendo sempre meno alle terapie antitumorali. In queste ore sono in corso ulteriori esami clinici per stabilire il reale quadro della situazione e decidere poi come proseguire il trattamento.

Un altro duro colpo per familiari e chi gli vuole bene perché, negli ultimi mesi, Pelè era migliorato. Proprio da aprile, aveva cominciato ad andare in ospedale una volta al mese e non ci sono state altre comunicazioni particolari in merito al suo stato di salute, fino alle notizie di queste ultime ore, che hanno aumentato il livello della preoccupazione.

La figlia su Instagram: "Nessuna sorpresa"

"C'è allarmismo sui media in relazione alle condizioni di salute di mio padre. Mio papà - scrive su Instagram la figlia Kely Nascimento, attualmente a Doha al seguito della nazionale verdeoro - è ricoverato in ospedale, stanno aggiornando le terapie. Non salterò su un volo per correre lì. I miei fratelli sono in visita in Brasile e io andrò a Capodanno. Nessuna sorpresa o emergenza. È lì per alcuni controlli mensili che fa da quando gli è stata diagnosticata la malattia".