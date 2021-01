Michael Schumacher compie 52 anni: "Auguri campione, continua a combattere"

Sempre nei pensieri di tutti coloro che hanno tifato per lui, tanto durante la sua carriera in pista, quanto dopo il dramma sulle nevi di Meribel. Sette titoli mondiali in Formula 1, 155 volte sul podio, 91 gran premi vinti, 68 pole position conquistati. Michael Schumacher compie oggi 52 anni.

Michael Schumacher compie 52 anni: #KeepFightingMichael

L'ex pilota tedesco, in grado di portare la Ferrari a un dominio quasi incontrastato, rimase vittima di un gravissimo incidente sulle piste da sci sulle nevi di Méribel, nel dipartimento francese della Savoia, ormai sette anni fa. Era il 29 dicembre 2013 quando tutto cambiò.

L`hashtag #KeepFightingMichael (continua a combattere, Michael) è diventato oggi già di prima mattina top trend su Twitter. Era il 29 dicembre 2013 quando "Schumi", in un fuoripista, scivolò e batté violentemente la testa contro un masso: il violentissimo impatto gli provocò la rottura del casco e soprattutto danni cerebrali che lo lasciarono in coma per sei mesi. Una volta risvegliatosi, Schumacher ha intrapreso un lungo, delicato e difficile percorso riabilitativo, che va avanti tutt'oggi e ancora non gli consente di riprendere una vita normale.

La moglie Corinna ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Finora, la famiglia Schumacher è riuscita a isolare Michael dal resto del mondo. Non è dato sapere come stia l'ex campionissimo. Sarà la famiglia a decidere come e se dare informazioni in merito. Finora ha deciso di non farlo.

Un silenzio lungo 7 anni, ma Schumi è sempre nel cuore di milioni di persone.