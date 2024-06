Coppa dei Club, le rappresentanti di Veneto e Molise alla Finale Nazionale

Continua a delinearsi il quadro delle squadre partecipanti alla Finale Nazionale Padel MSP Italia 2024, in programma al Club Pro Parma dal 12 al 14 luglio. Nel weekend scorso si sono tenute le Finali della Regione Veneto e lo spareggio per definire la partecipante della Regione Molise.

Per quanto riguarda la Regione Veneto, primo storico successo per il Padel Collarbrigo che vince la Final Four disputata nel weekend contro Padel Conegliano, Enjoy Academy e Padel Sport Villaverla.

Per la Regione Molise, il Padel & Fitness rossa ha conquistato il pass superando nello spareggio il Monclub. Sarà una prima volta storica per la Regione Molise alla Finale Nazionale.

Alla Finale Nazionale della Coppa dei Club, Campionato amatoriale a squadre organizzato da MSP Italia, sono al momento qualificate: dal Lazio Forte Padel Gang, Padel Colli Portuensi White, Pelota Padel; dall'Umbria Romita Padel Club e Superpadel; dall'Abruzzo il Bombonera Blu; dalla Sardegna il Bamm; dalla Toscana il Pisa Padel Club, dalla Campania l'Acquara Sport, dall'Emilia Romagna il Club Pro Parma, Faenza Padel e Russi Padel (con Finale Regionale ancora da disputare); dalle Marche Smash Padel Pesaro; dal Piemonte il Padelife, dal Friuli Venezia Giulia la Triestina Padel, dalla Lombardia il Padel Club Tolcinasco.

Le finali potranno contare sul patrocinio del Comune di Parma e sul contributo della Regione Emilia-Romagna