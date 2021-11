Ciclismo, terribile lutto: muore in un incidente Desiet Kidane Tekeste

Un terribile lutto ha nuovamente sconvolto il mondo del ciclismo. In un incidente stradale è morta la ciclista eritrea Desiet Kidane Tekeste. È stata investita da una macchina mentre si allenava a Asmara e non è sopravvissuta all'impatto.

With her constant smile, kindness, respect and deep passion for cycling, Desiet Kidane Tekeste ?? was a rising young talent who will be greatly missed.



Our thoughts are with her family, friends and @WCC_Cycling teammates and coaches during this tragic time. pic.twitter.com/6xve9QDV6i