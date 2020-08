MotoGp oggi in tv: orari Gp Stiria, dove vedere tutto in diretta e differita (Sky e Tv8)

Seconda tappa consecutiva in Austria per la MotoGp, che oggi, domenica 23 agosto, va in scena con il Gp di Stiria 2020. La vittoria della scorsa domenica di Dovizioso ha riaperto il mondiale, che fino a qualche settimana fa sembrava nelle mani di Quartararo. La prolungata assenza di Marc Marquez ha di fatto riaperto i “giochi”, anche per Valentino Rossi, quinto a meno 29 punti dalla vetta.

MotoGp oggi in tv: orari diretta Sky/Dazn e differita Tv8 del Gp Stiria 2020

Dopo le prove libere di venerdì e le qualifiche di sabato, oggi si entra nel vivo, con la gara che verrà trasmessa in diretta a partire dalla ore 14 su Sky Sport Motogp, canale 208 di Sky, visibile in streaming su Sky Go, e sulla piattaforma online Dazn. Per chi non fosse abbonato a Sky o Dazn, la gara verrà trasmessa in chiaro e in differita su Tv8 a partire dalle ore 17. Ecco gli orari di tutte le gare

MotoGp Stiria 2020, dove vedere le gare in diretta:

ore 8.40 Moto3, Warm Up (diretta Sky e Dazn)

ore 9.10 Moto2, Warm Up (diretta Sky e Dazn)

ore 9.40 MotoGP, Warm Up (diretta Sky e Dazn)

ore 11.00, Moto3, Gara (diretta Sky e Dazn)

ore 12.20, Moto2, Gara (diretta Sky e Dazn)

ore 14.00, MotoGP, Gara (diretta Sky e Dazn)

MotoGp Stiria 2020, dove vedere le gare in differita: