Mikaela Shiffrin trionfa in discesa libera a Saint Moritz: 100 vittorie in carriera,  sul podio Goggia e Brignone

Seconda gara sulla pista Corviglia ed è nuovamente spettacolo a Saint Moritz. Dopo la vittoria da dominatrice di Sofia Goggia nel SuperG dell'Immacolata, oggi, sabato 9 dicembre, a imporsi sulle nevi della nota località elvetica è 'Her Majesty' Mikaela Shiffrin che conquista la 100esima vittoria tra Coppa del mondo (91 successi), Mondiali e Olimpiadi.

La stella americana era davvero raggiante, conscia di aver battuto nella sua specialità Sofia Goggia che, pur sciando bene, ha pagato caro un piccolo errore nella parte centrale. La sfida è stata sul filo dei centesimi e la bergamasca, beffata per 15 centesimi, si è dovuta accontentare del secondo gradino del podio. In terza posizione, a 17 centesimi, si è piazzata Federica Brignone, felicissima per questo piazzamento ottenuto interpretando la pista come aveva immaginato.

La prestazione di Marta Bassino, decima, è ancora una volta positiva. Alla piemontese manca ancora un acuto che arriverà presto se continuerà a sciare in questo modo. Nella classifica di Coppa del mondo, dopo 9 prove, al comando c'è Mikaela Shiffrin con 620 punti, davanti a Brignone 425, Gut 405 e Goggia a 286.

Domani il secondo SuperG a Saint Moritz che concluderà la tre giorni sulle nevi elvetiche. Le nostre, che hanno ottenuto risultati di prestigio, vogliono continuare a lasciare il segno.

Sci alpino femminile, Coppa del mondo 2023/2024: le date delle gare