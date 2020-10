El Shaarawy positivo al tampone alla vigilia di Italia Olanda

L'attaccante azzurro Stephan El Shaarawy è risultato positivo al coronavirus. Lo ha annunciato il medico della nazionale, Andrea Ferretti, alla vigilia della partita con l'Olanda. Il giocatore ha effettuato il tampone ed è risultato a bassa carica, e potrebbe anche essere un falso positivo. Dopo il tampone positivo di El Shaarawy la Nazionale di Roberto Mancini si allenerà a Bergamo, in forma individuale. Come da protocollo tutto il gruppo squadra è stato nuovamente testato.

"Non abbiamo vissuto una giornata pazzesca, è stato normale, avremmo dovuto fare allenamento alle 17-18, lo facciamo alle 20. Abbiamo fatto un tampone al giorno, speriamo sia un falso positivo. Un po' di distrazione ce lo dà". Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Olanda dopo la positività dell'attaccante Stephan El Shaarawy.

Il tecnico ha poi aggiunto su Bergamo: "Ci fa piacere essere qui, con le cose già a posto, anche per la gente. Ci sono dei momenti buoni, l'Atalanta fa divertire abbastanza, ma magari avere tifosi sarebbe stato perfetto". Poi sulla formazione anti-Olanda ha spiegato: "Dopo il tampone. Chiariamo le cose, abbiamo un gruppo di ragazzi, sono stati bravissimi. Tutti si meritano di giocare, ho anche rispetto per i calciatori, bisogna avere rispetto, pensando che poi non andranno nemmeno in vacanza. Quindi devo anche salvaguardarli un attimo. Se ho tre partite ne faccio fare una per uno. Domani tocca a Immobile. Se ci saranno altri cambi? Rientrerà Giorgio, poi ci saranno quattro o cinque cambi".