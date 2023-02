È morta la sciatrice Elena Fanchini

Un grave lutto nel mondo dello sci. È morta all'età di 37 anni l'azzurra Elena Fanchini. Aveva 37 anni ed era malata da tempo, si è spenta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia.

Elena Fanchini è stata una discesista azzurra, sorella maggiore di Nadia e medaglia d'argento ai Mondiali di Bormio del 2005. Nel gennaio del 2018 aveva annunciato che avrebbe dovuto rinunciare al sogno olimpico, per curare un tumore.

"La vita mi ha messo davanti a una nuova sfida, una cosa seria per cui sono costretta a fermarmi per curarmi" aveva scritto la campionessa su Facebook spiegando lo stop per un serio problema di salute. "Non è facile perché penso a tutti i sacrifici, alla fatica, agli obiettivi della stagione, alle olimpiadi e ai miei sogni. Tutto scivola via come pioggia - continuava il post -. Questa è la vita, non sai mai cosa può succedere, ma io non mi arrendo, affronto questa nuova sfida con tanta forza e coraggio per tornare più forte e realizzare i miei sogni".

Chi era Elena Fanchini

Nata a Lovere (Brescia) il 30 aprile 1985, Elena si è messa in luce nella discesa libera dei Mondiali di Santa Caterina Valfurva del 2005 quando, a nemmeno venti anni, ha conquistato una strepitosa medaglia d'argento alle spalle di Janica Kostelic. Sorella delle ex nazionali Nadia e Sabrina, ha preso parte a sei edizioni dei Mondiali e a tre Olimpiadi. In Coppa del mondo ha conquistato due vittorie in discesa a Lake Louise nel 2005 e a Cortina nel 2015, per un totale di quattro podi, nonostante una serie ripetuta di infortuni, che non le hanno mai tolto il sorriso e la capacità di farsi amare dalle compagne di squadra e dalle avversarie.

"Il presidente Flavio Roda e tutta la famiglia della Federazione italiana sport invernali è vicina a Nadia, Sabrina, papà Sandro e mamma Giusi in queste difficili ore", si legge in una nota della federazione.