Euro 2021: L’Atalanta continua a segnare agli Europei, ecco perchè

C’è una squadra all’Europeo che sta segnando più di tutte le altre. Non si tratta di una nazionale, ma di una formazione che già da qualche anno sta facendo vedere tutto il suo potenziale

Tra i protagonisti di Euro 2021 ci sono 5 marcatori che appartengono a 5 differenti squadre nazionali. Tutti, però, giocano nella stessa squadra di club. Sono giocatori dell’Atalanta, che il prossimo anno parteciperà alla Champions League per la terza stagione consecutiva e da tre anni segna più di tutti gli altri nel campionato di Serie A.

Europei 2021: l’Atalanta continua a segnare

Un incredibile feeling con il goal che non si è affatto perduto durante gli Europei. Gli atalantini, in questa prima fase dell’avventura a Euro 2021, hanno portato in dote reti preziosissime alle rispettive nazionali.

Il bomber della spedizione atalantina a Euro 2021 è Matteo Pessina che ha messo a segno due reti importantissime per la Nazionale italiana. Pessina ha messo la sua firma nelle vittorie contro il Galles e contro l’Austria, Maehle (Danimarca) ha segnato contro Russia e Galles, mentre Gosens (Germania) ha realizzato un goal, nella goleada della Germania contro il Portogallo. Hanno realizzato una rete anche Pasalic (Croazia), che ha tenuto in vita le speranze dei croati contro la Spagna e Aleksei Miranchuk (Russia), autore del goal decisivo della Russia contro la Finlandia.

I giocatori riconoscono gran parte del loro successo al loro allenatore, mister Gasperini. “Gli devo molto, quasi tutto quello che ho imparato sul campo.Mi ha trasmesso la sua mentalità nel modo di attaccare, nel fare pressing. L'ho trovata anche nell'Italia”, ha detto Matteo Pessina.

"Non è un caso che tanti giocatori dell'Atalanta stiano brillando all'Europeo. Siamo a un livello molto alto da 2-3 anni e abbiamo ottenuto risultati importanti. Dobbiamo ringraziare il mister Gasperini per lo straordinario lavoro che ha svolto", ha detto il calciatore svizzero dell'Atalanta, Remo Freuler, dopo che la compagine elvetica ha superato la nazionale transalpina, campione del mondo in carica, imponendosi ai calci di rigore dopo il 3-3 dei tempi supplementari.