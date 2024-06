La vera sorpresa di Euro 2024

Euro 2024, adesso, entra finalmente nel vivo. Sì, perché la fase a gironi, con l'attuale formula che permette la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta anche a quattro delle sei terze, serve a "tagliare" soltanto poche Nazionali, per alcune delle quali il destino sembrava già segnato al momento del sorteggio (vedi, ad esempio, il caso dell'Albania, inserita in un raggruppamento di ferro con Spagna, Italia e Croazia). Come sempre, però, non sono mancate le sorprese, come nel caso della Georgia, che, alla sua prima storica partecipazione alla fase finale di un campionato europeo, è riuscita a staccare il pass per gli ottavi di finale grazie alla vittoria nell'ultima giornata contro il Portogallo che le ha permesso di essere ripescata tra le migliori terze. Un successo, quello con i lusitani, arrivato contro un avversario con la pancia piena, data l'aritmetica prima posizione già acquisita da Cristiano Ronaldo e compagni. Anche per questo motivo, a nostro avviso, la sorpresa più grande di questa prima parte di Euro 2024 è un'altra.

Analizzando la classifica dei vari gironi c'è una Nazionale che, considerata anche la difficoltà del raggruppamento, salta subito all'occhio per rendimento: stiamo parlando dell'Austria, in grado di conquistare il primato in un gruppo, quello D, che vedeva ai nastri di partenza due big del calcio europeo e mondiale come Francia e Olanda. Agli austriaci, alla vigilia del torneo, venivano quindi date ben poche possibilità di piazzarsi tra le prime due, con l'unico realistico obiettivo individuato nel terzo posto, da contendersi con la Polonia di Lewandowski. Un pronostico clamorosamente ribaltato, con gli uomini di Rangnick capaci di sovvertire le gerarchie malgrado il ko, sfortunato, all'esordio contro la Francia.

L'Austria, però, non si è mai rassegnata al ruolo di vittima sacrificale e, dopo essersi arresa soltanto per un'autorete ai transalpini, ha fatto la voce grossa battendo prima la Polonia e poi l'Olanda. Due vittorie arrivate a suon di gol: prima tre ai polacchi, poi altri tre agli orange. Numeri non certo casuali. Quella austriaca, infatti, è formazione sempre propositiva, che cerca di fare la partita contro qualunque avversario malgrado un tasso tecnico sicuramente inferiore alle big. A balzare subito agli occhi è la straordinaria organizzazione tattica conferita da Rangnick alla sua squadra, nella quale i singoli interpreti sembrano ingranaggi di una macchina che funziona all'unisono.

E non mancano, poi, le individualità di valore, a partire da quel Sabitzer arrivato in stagione a giocarsi la finale di Champions League con il suo Borussia Dortmund. Il centrocampista è il vero leader della formazione austriaca, colui in grado di collegare i reparti con qualità, corsa e tempi di inserimento. E intorno a lui non mancano elementi interessanti, come gli esterni Wimmer e Schmid, il trequartista Baumgartner, il mediano Grillitsch ed il difensore Wober. Ma a fare la differenza, lo ripetiamo, è il collettivo.