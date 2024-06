Euro 2024, Croazia-Italia 1-1: perla di Zaccagni all'ultimo secondo, azzurri agli ottavi

L'Italia, con il brivido, stacca il pass per gli ottavi di finale. Gli azzurri, a Lipsia, hanno strappato al 98' il pari con la Croazia mantenendo così la seconda posizione nel girone B e nel prossimo turno, adesso, affronteranno la Svizzera (gara in programma sabato 29 luglio alle 18).

Croazia-Italia 1-1: cronaca, video gol e highlights

L'avvio di gara è tutto di marca croata, con Sucic che impegna Donnarumma già al 4' con una conclusione dalla distanza. La reazione azzurra arriva al 21' con Retegui, il cui colpo di testa, deviato da Gvardiol, termina di poco a lato. Gli uomini di Spalletti insistono e si rendono nuovamente pericolosi cinque minuti più tardi, quando Livakovic si supera per opporsi al colpo di testa ravvicinato di Bastoni. La Croazia, malgrado la netta supremazia nel possesso palla, non riesce invece più a presentarsi in maniera minacciosa nell'area di rigore azzurra nel corso dei primi quarantacinque minuti.

In avvio di ripresa il copione non cambia, con la formazione di Dalic a fare la partita e l'Italia raccolta nella propria metà campo. Ed al 53' la Croazia ha la grande occasione per sbloccare il match, con Makkelie che, dopo aver consultato il Var, concede il penalty per un tocco di mano in area di rigore di Frattesi: dal dischetto si presenta Modric, che si lascia però ipnotizzare da Donnarumma. Il sospiro di sollievo, tuttavia, dura poco: passa appena un giro di lancette ed il centrocampista del Real Madrid, infatti, si riscatta, facendosi trovare pronto al tap-in vincente dopo la corta respinta dell'estremo portiere azzurro su Budimir (qui il video del gol). Gli azzurri provano a reagire al 61' con Bastoni, che, sugli sviluppi di un corner, manda alto di testa. Nel finale l'Italia alza il proprio baricentro alla ricerca disperata del pareggio e, proprio quando sembra finita, trova il guizzo al 98' con il gran destro a giro di Zaccagni (qui tutti gli highlights della gara).

Croazia-Italia 1-1, il tabellino

Croazia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric (80' Majer), Brozovic, Kovacic (70' Ivanusec); Sucic (70' Perisic), Kramaric (89' Juranovic), Mario Pasalic (46' Budimir). A disposizione: Labrovic, Ivusic, Pongracic, Sosa, Vida, Baturina, Petkovic, Pjaca, Marco Pasalic. Ct. Dalic

Italia (3-5-2): Donnarumma; Darmian (81' Zaccagni), Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Jorginho (81' Fagioli), Pellegrini (46' Frattesi), Dimarco (57' Chiesa); Raspadori (75' Scamacca), Retegui. A disposizione: Vicario, Meret, Gatti, Cambiaso, Buongiorno, Mancini, Bellanova, Cristante, El Shaarawy, Folorunsho. Ct. Spalletti

Arbitro: Makkelie (Olanda)

Rete: 55' Modrid

Note: angoli 2-11, ammoniti Sucic, Modric, Ivanusec, Pongracic, Stanisic, Brozovic, Calafiori e Fagioli, recupero 1'+8'