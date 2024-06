Euro 2024, Croazia-Italia oggi alle 21: dove vederla in tv, formazioni e pronostico

Tutto in novanta minuti. L'Italia, dopo aver perso malamente contro la Spagna nella seconda giornata del girone B di Euro 2024, si giocherà la qualificazione agli ottavi di finale nel match contro la Croazia, in programma lunedì 24 giugno alle 21 a Lipsia. Una sfida in cui agli azzurri basterà il pareggio per avere la certezza del secondo posto. In caso di ko si aprirebbero invece due scenari: se l'Albania non dovesse vincere contro la Spagna la formazione di Spalletti chiuderebbe terza e dovrebbe aspettare l'esito finale degli altri gironi per conoscere il proprio destino, mentre se gli albanesi dovessero battere le Furie Rosse la nostra Nazionale finirebbe quarta e, di conseguenza, sarebbe eliminata.

Croazia-Italia, le scelte di Dalic

Dalic, per la decisiva sfida contro l'Italia, si affiderà nuovamente al 4-3-3, con Majer, Petkovic e Kramaric a comporre il tridente offensivo. In mezzo al campo il consueto terzetto formato da Modric, Brozovic e Kovacic, mentre sulla linea difensiva verrà adattato Perisic come terzino sinistro, con Juranovic dall'altra parte e Sutalo e Gvardiol a comporre la coppia centrale. Tra i pali Livakovic.

Croazia-Italia, le scelte di Spalletti

Spalletti è pronto a cambiare qualcosa dopo la disfatta con la Spagna. A guidare l'attacco, nel 4-2-3-1 azzurro, ci sarà verosimilmente Retegui e non Scamacca, con Cambiaso, Barella e Chiesa alle sue spalle (fuori Frattesi e Pellegrini). A centrocampo possibile chance dal primo minuto per Cristante, pronto ad affiancare uno tra Jorginho e Fagioli. In difesa non al meglio Dimarco: al suo posto, eventualmente, Darmian. Confermati Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori.

Croazia-Italia, le probabili formazioni

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Majer, Petkovic, Kramaric. Ct. Dalic.

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Darmian; Cristante, Jorginho; Cambiaso, Barella, Chiesa; Retegui. Ct. Spalletti.

Croazia-Italia, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Croazia-Italia, in programma lunedì 24 giugno alle 21 a Lipsia e valevole per la terza giornata del girone B di Euro 2024, sarà trasmessa da Rai e Sky. Sulla Rai il canale di riferimento sarà Rai 1 e la sfida potrà essere seguita in streaming anche su RaiPlay: in questo caso in questo caso basterà accedere dal proprio computer al sito www.raiplay.it oppure scaricare l'app su smartphone, tablet (sia da AppStore che da PlayStore di Google) e, per i possessori di smart Tv, direttamente dal proprio televisore. Su Sky, invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.

Croazia-Italia, il pronostico

Difficile sbilanciarsi in un pronostico in una sfida del genere. L'Italia si presenterà infatti al match frastornata dalla batosta subita contro la Spagna, mentre la Croazia sa di avere a disposizione un solo risultato. Gli uomini di Dalic, malgrado una formazione di qualità, hanno tuttavia fin qui stentato e non sembrano essere all'altezza delle precedenti apparizioni nei grandi tornei: motivo per cui gli azzurri, malgrado le difficoltà, potrebbe strappare il decisivo pari per il passaggio del turno.