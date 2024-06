Spalletti rivoluziona l'Italia: la probabile formazione contro la Croazia

La batosta (non tanto nel risultato, quanto nella prestazione) subìta contro la Spagna ha messo in bilico il futuro dell'Italia ad Euro 2024. E, in queste ore, sta facendo meditare non poco Luciano Spalletti. Sì, perché il ct è rimasto negativamente sorpreso dalla prova offerta dai suoi contro le Furie Rosse e adesso, in vista del decisivo match contro la Croazia, in programma lunedì 24 giugno alle 21 a Lipsia, sta valutando di cambiare qualcosa nella formazione iniziale.

Italia, le scelte di Spalletti per la Croazia

Partiamo da chi, contro la Spagna, ha sofferto da matti, non riuscendo mai ad arginare lo strapotere dell'incontenibile Nico Williams. Stiamo ovviamente parlando di Di Lorenzo, che nel match con le Furie Rosse ha patito le pene dell'inferno. Riproporlo potrebbe essere un rischio, anche a livello psicologico: Spalletti, non a caso, sta valutando di lasciarlo almeno inizialmente in panchina. Al suo posto scalpita per una maglia dal primo minuto Darmian, che andrebbe a completare la linea difensiva con i confermati Calafiori, Bastoni e Dimarco.

Tra i giocatori maggiormente assenti contro la Spagna c'è stato Jorginho, colui che dovrebbe essere il faro della manovra azzurra. Spalletti, nel match con gli iberici, ha richiamato in panchina già nell'intervallo il giocatore dell'Arsenal e contro la Croazia lo escluderà dalla formazione titolare: al suo posto è ballottaggio tra Fagioli e Cristante, con il primo che garantirebbe maggiori geometrie ed il secondo più fisicità.

Un cambio, il ct, lo farà infine anche in attacco. Spalletti, nelle prime due gare di Euro 2024, si aspettava di più da Scamacca, che invece non è riuscito fin qui a lasciare il segno. Ed allora, per il match contro la Croazia, si giocherà la carta Retegui, con il centravanti dell'Atalanta che entrerà eventualmente in corso d'opera.

Italia, la probabile formazione contro la Croazia